Pedro Castro e Almeida reconduzido na liderança do Santander Portugal

Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Santander Portugal © Global Imagens / Arquivo

Pedro Castro e Almeida foi esta terça-feira reconduzido para cumprir um novo mandato à frente do Santander Portugal, para o triénio 2022-2024.

"A Assembleia Geral de Acionistas hoje reunida aprovou os novos órgãos sociais do Banco Santander Totta para o triénio 2022-2024", confirma o Santander em comunicado.

"A entrada em funções dos novos membros dos órgãos sociais agora eleitos está dependente da avaliação do Banco Central Europeu, no âmbito do processo fit & proper (adequação e avaliação)", adianta.

A comissão executiva do banco integra ainda Manuel Preto, como vice-presidente, e os administradores executivos Amílcar Lourenço, Isabel Guerreiro, Miguel Belo de Carvalho e Ricardo Jorge.

Inês Oom de Sousa, que integrava a comissão executiva, vai liderar a nova Fundação do Santander e assumirá o cargo de responsável de ESG (sigla em inglês para para environmental, social and corporate governance)no Grupo Santander a nível europeu.

Quanto ao conselho de administração, continuará a ser presidido por José Carlos Sítima, o qual substituiu António Vieira Monteiro que faleceu no início de 2020 com covid-19.