Pedro Nuno Santos: “A ferrovia não passou a ser um meio de transporte inseguro”

“A ferrovia não passou a ser um meio de transporte inseguro.” A garantia é do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas a partir da localidade de Matas, concelho de Soure, onde esta tarde um comboio Alfa Pendular descarrilou após embate com um veículo de inspeção de via da IP – Infraestruturas de Portugal. Do acidente resultaram duas vítimas mortais, trabalhadores da IP, que estavam no veículo de inspeção.

“A ferrovia é um dos meios de transporte mais seguros mas existem acidentes. Nesta fase, estamos a tentar procurar as explicações para todos percebermos melhor o que aconteceu”, referiu Pedro Nuno Santos, em declarações citadas pela RTP3.

O ministro garantiu também que aquele troço da linha do Norte é dotado dos mais modernos sistemas de sinalização. “Temos de aprender com o que aconteceu para diminuir ainda mais o risco de incidentes. O Alfa Pendular é uma máquina muito moderna em termos de tecnologia. A sinalização também é muito moderna.”

O acidente com o Alfa Pendular ocorreu pelas 15h35. Além das duas vítimas mortais, há a registar seis feridos graves e 19 feridos ligeiros. Seguiam 212 passageiros a bordo do comboio entre Lisboa e Braga.