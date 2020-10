Pedro Nuno Santos admite que está a ser estudado reforço da Portugália para ligações ponto a ponto

A TAP está a operar cerca de 30% da sua capacidade. Com as rotas para o outro lado do Atlântico muito reduzidas, devido à pandemia de covid-19, a companhia está a realizar ligações sobretudo dentro da Europa. Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, já avançou no Parlamento que a TAP está a operar algumas rotas com uma ocupação inferior a 50%, o que não suporta os custos variáveis.

Numa altura em que as viagens para a América do Norte e do Sul são residuais, e que as chamadas companhias aéreas low-cost estão a ganhar presença no mercado nacional, Pedro Nuno Santos admitiu no Parlamento que está a ser estudada a possibilidade de aumentar a frota da TAP Express - Portugália -, que tem três aviões e que são de dimensão mais pequena que os da frota da TAP - para que esta possa fazer ligações ponto a ponto.

"Temos uma frota da Portugália reduzida e uma possibilidade que está a ser estudada é reforçarmos a frota da Portugália e fazermos ligações ponto a ponto" a partir dos aeroportos do Porto e de Faro para destinos europeus, indicou.

Nova liderança

O governo português escolheu no início de outubro a consultora norte-americana Korn Ferry para selecionar o próximo presidente executivo (CEO) da TAP. O ministro Pedro Nuno Santos indicou esta quinta-feira no Parlamento que este dossiê estará fechado até ao final do ano.

Ramiro Sequeira chegou agora à presidência executiva da TAP após a saída de Antonoaldo Neves. Ramiro Sequeira é no entanto um presidente executivo a prazo, com um mandato que deverá durar alguns meses, até que seja escolhido um novo gestor.