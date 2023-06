Pedro Nuno Santos "Lamento muito" o que aconteceu a Alexandra Reis

Lisboa, 15/06/2023 - Pedro Nuno Santos, antigo Ministro das Infraestruturas e da Habitação na audição da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação respondia a questões do deputado da IL Bernardo Blanco na comissão de inquérito à TAP, sobre um 'email' enviado por Alexandra Reis a colocar o cargo à disposição, anterior à saída com a indemnização de 500.000 euros, e ao qual Pedro Nuno Santos não respondeu.

"A engenheira Alexandra Reis era um quadro da TAP competentíssimo, altamente competente, inteligente, trabalhadora, lamento muito isto que lhe aconteceu e espero que consiga refazer-se rapidamente, porque será útil a quem quiser trabalhar com ela", afirmou o ex-ministro que se demitiu na sequência da polémica indemnização.

Pedro Nuno Santos defendeu que aquele 'email' nada tem a ver com a saída de Alexandra Reis.

"Infelizmente, há de haver mais 'emails' aos quais não respondi. [...] A questão para mim estava resolvida, a engenheira Alexandra Reis põe o lugar à disposição, no mesmo 'email' diz que quer continuar, nós não tínhamos nenhuma razão para a substituir e não partiu de nós a iniciativa de substituição", afirmou.

O ex-governante reiterou que Alexandra Reis saiu da TAP, não por estar de mal com o acionista (Estado) ou por ser incompetente, mas porque a então presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, queria alterar a sua equipa, que só tinha um elemento escolhido por si, e entendia que aquela administradora não tinha lugar na nova configuração.

Pedro Nuno Santos disse ainda que a autorização a Ourmières-Widener para avançar com a substituição foi dada por si, numa reunião a sós com a ex-CEO, em 04 de janeiro de 2022, e que o primeiro comunicado de demissão do Governo foi feito com a memória daquele momento.

"Logo que identifiquei a mensagem [a dar anuência ao valor de 500.000 euros], eu tornei-a pública", acrescentou.

Já sobre a participação do ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, na reunião com a TAP em que foi preparada a resposta ao despacho ministerial para perceber a questão da saída da ex-administradora, Pedro Nuno Santos disse apenas ter tido conhecimento pela comunicação social.

Pedro Nuno Santos nega ligação entre saída de Alexandra Reis da TAP e ida para NAV

Pedro Nuno Santos negou ainda qualquer ligação entre a saída da TAP da antiga administradora Alexandra Reis e a sua ida para a NAV, afirmando que "ainda bem" que aceitou este último convite.

Na audição na comissão parlamentar de inquérito, no período de inquirição do deputado do BE Pedro Filipe Soares, o antigo ministro foi questionado sobre se não lhe tinha causado preocupação que Alexandra Reis, depois de sair da TAP com uma indemnização de 500.000 euros, tenha ido para presidente da NAV a convite do Governo.

"Os processos não têm nenhuma ligação entre si. (...) Alexandra Reis vai para a NAV porque nós tínhamos uma falha na NAV, não tínhamos presidente, preenchia os requisitos e ela foi convidada", referiu.

Pedro Nuno Santos disse que se o Governo achasse que "havia alguma coisa errada" com o processo de saída da TAP, não era a ida para a NAV que estaria em causa uma vez que não teria sido sequer dada autorização para o acordo com Alexandra Reis.

"Acho que entretanto foi ficando claro a falta de relação entre as duas situações. Havia uma empresa que tinha uma falha e o secretário de Estado teve uma excelente ideia e a engenheira Alexandra Reis ainda bem que aceitou e ainda mal que saiu", disse, mais à frente, ao deputado do PS Hugo Carvalho.

Questionado pelo deputado do BE sobre porque é que não verificou se Alexandra Reis tinha devolvido parte da indemnização no momento em que regressou a uma função de gestora pública na NAV, Pedro Nuno Santos sublinhou que essa não é a sua função.

"Achava que era uma responsabilidade do gestor público", defendeu.

Pedro Filipe Soares retomou a reunião que o ex-ministro teve com a antiga CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, na qual deu autorização para o pedido de substituição de Alexandra Reis, reiterando Pedro Nuno Santos que fez "aquilo que era correto".

O antigo governante não se recordou de qualquer caso concreto de incompatibilidade que lhe tenha sido reportado pela ex-CEO da TAP, mas percebeu que "havia um mal-estar", sendo que "mais do que isso" era o facto de Alexandra Reis "não se enquadrar na ideia de comissão executiva" que Ourmières-Widener tinha.

Sobre o mail que Alexandra Reis enviou dias antes a colocar o lugar à disposição, mas mantendo disponibilidade para continuar, Pedro Filipe Soares referiu que, depois da reunião com a ex-CEO da TAP, Pedro Nuno Santos ainda estava a tempo de responder.

"Cada um sabe como é que se relaciona com as pessoas. (...) Eu poderia ter feito uma coisa com a qual não concordo que era dizer "não fale com ela, não lhe diga nada, que eu vou responder à Alexandra Reis a dizer que aceito a demissão. O que é que isso diria sobre mim?", questionou, reiterando que a questão da saída foi levantada por Ourmières-Widener "por outros motivos".

Questionado sobre se não considerava que 500.000 euros era um valor demasiado elevado para dar à antiga CEO a equipa que pretendia, Pedro Nuno Santos respondeu: "não é assim que funciona a vida".