"Não deixámos de acreditar na solução Montijo"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos (E), acompanhado pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Filipe Neto Brandão, durante a sua audição (conjunta com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação) na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, em Lisboa, 04 de novembro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Expandir a capacidade da região de Lisboa através da transformação parcial da base aérea do Montijo continua a ser a opção do Governo. Antes da pandemia, a capacidade do aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) estava praticamente esgotada, tendo a infraestrutura recusado muitos voos. Por isso, a solução de um aeroporto complementar ia avançar. Essa continua a ser a opção do Executivo, mas Pedro Nuno Santos admite agora que possa ser feita uma avaliação ambiental estratégica.

"Continua a ser necessário aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Não deixamos de acreditar na solução Montijo. O que ponderamos fazer é uma avaliação ambiental estratégica que, obviamente, seria sempre respeitada. O que há aqui é: perante a pandemia há a possibilidade de ganharmos algum tempo o que nos pode permitir fazer uma avaliação ambiental estratégica", indicou o ministro das Infraestruturas, no Parlamento, em resposta a questões dos deputados, no debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021.

"Há essa abertura para se ponderar fazer essa avaliação ambiental estratégica. A questão não se trata aqui de enfrentar a Vinci. Trata-se de defender o que interessa ao País", acrescentou.

A expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa tem feito correr muita tinta nos meios de comunicação social. Várias organizações de caráter ambiental têm vindo a público pedir que seja feita uma avaliação ambiental estratégica ao projeto do Montijo.

Pedro Nuno Santos, numa ronda inicial de perguntas, tinha já indicado que: "não ignoramos que a pandemia, não retirando a necessidade de aumentar a capacidade aeroportuária, porque contamos com a recuperação dentro de alguns anos, dá-nos algum tempo para ponderarmos a possibilidade de avaliação ambiental estratégica".