Pedro Nuno Santos quer comboio Porto-Vigo a durar menos uma hora

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, intervém durante a sua audição perante a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 13 de outubro de 2020. © António Cotrim/Lusa

Pedro Nuno Santos quer reduzir em uma hora a ligação de comboio entre Porto e Vigo. O ministro das Infraestruturas e da Habitação manifestou a ideia esta terça-feira no Parlamento. O governante indicou ainda que o plano ferroviário nacional começará a ser discutido em janeiro de 2021.

Atualmente, a ligação de comboio entre Porto e Vigo demora 2 horas e 22 minutos. Esta viagem é feita com uma automotora a diesel, da série 592, da década de 1980, que a CP aluga à congénere espanhola Renfe.

"Com algum investimento", segundo o ministro das Infraestruturas, será possível reduzir o tempo de viagem numa hora, sobretudo "a partir da zona de Braga", referiu Pedro Nuno Santos em resposta ao deputado do PCP Bruno Dias.

Nos últimos anos, ainda assim, o troço Porto-Vigo tem sofrido obras do lado português e do lado espanhol.

Em Portugal, já foi concluída a eletrificação do troço Nine-Viana do Castelo e até ao final deste ano será ligada a catenária entre Viana do Castelo e Valença do Minho.

Do lado espanhol, está a ser eletrificado o troço entre Vigo e a fronteira portuguesa.

Esta será uma das ideias que deverá estar incluída no plano ferroviário nacional, anunciado no Orçamento do Estado para 2021 e que começará a ser discutido a partir de janeiro. Com este documento, o Governo pretende que todos os portos e aeroportos tenham uma ligação ferroviária e que o comboio chegue a todas as capitais de distrito - Vila Real, Viseu, Bragança não têm uma linha de caminhos de ferro há vários anos e Portalegre só vê o comboio a passar uma vez por dia.

O plano ferroviário nacional também deverá incluir a nova ligação de comboio entre Lisboa e Porto, que deverá demorar entre 1h15 e 1h30. Esta linha é uma prioridade "partilhada com quase todas as bancadas" embora seja vista como um investimento "muito dispendioso".