Pedro Nuno Santos: "Temos vários interessados na TAP e temos interesse em que a TAP não fique sozinha"

"Temos vários interessados na TAP e temos interesse em que a TAP não fique sozinha, no globo e na aviação", assegurou esta segunda-feira, 14, Pedro Nuno Santos.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, que falava aos jornalistas à margem da comemoração do 77º aniversário da companhia aérea no Museu do Ar, em Sintra, garantiu que há cada vez mais interessados em entrar no capital da transportadora de bandeira. Sobre o modelo de participação em cima da mesa, o governante não descarta a possibilidade uma participação maioritária na TAP por parte de outra empresa.

"Não está fechado nem temos nenhum preconceito sobre essa matéria. Temos de assegurar a sustentabilidade a longo prazo da TAP, o hub em Portugal, a TAP portuguesa a operar a partir daqui, com uma gestão autónoma. A forma, logo veremos", garantiu.

O governante sublinhou que as negociações estão em aberto e negou preferências. "Não há parceiros únicos nem privilegiados, É importante que os potenciais interessados percebam que não estão sozinhos", alertou.

"Já dissemos que o futuro da TAP passa pela integração num grupo de aviação porque isso lhe permite uma maior consistência e sustentabilidade a longo prazo. Hoje, no mercado global da aviação, é muito difícil uma companhia aérea como a TAP sobreviver sozinha e é por isso que temos esta disponibilidade e estamos a trabalhar", acrescentou.

Embora admita que estão a decorrer conversações com interessados no capital da transportadora aérea portuguesa, e sem querer deslindar nomes, Pedro Nuno Santos relembrou que a venda da companhia não é uma obrigação.

"Não estamos obrigados, pelo plano de reestruturação [aprovado por Bruxelas], a vender a TAP nem a participação na TAP. Essa foi uma vitória importante para nós porque dá liberdade ao Estado português para poder gerir qualquer processo em relação ao futuro da TAP da melhor maneira do interesse da TAP e do país", apontou.



