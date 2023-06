Pedro Nuno Santos: "Valor pago a Alexandra Reis é alto em qualquer país do mundo e em Portugal ainda mais"

Pedro Nuno Santos (C), antigo ministro das Infraestruturas e da Habitação, durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP na Assembleia da República, Lisboa, 15 de junho de 2023. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O ex-ministro das Infraestruturas admite que não concordou o meio milhão de euros pago a Alexandra Reis para a administradora sair da companhia, em fevereiro de 2022, mas que "deu o ok" por não ter sido possível baixar mais o valor e por querer "coesão" na comissão executiva da TAP.

"O valor é alto em qualquer país do mundo, em Portugal ainda mais. Numa empresa onde os salários são altos, onde os trabalhadores também ganham muito e por isso a indemnização sendo um valor alto é conducente com os salários da empresa", disse Pedro Nuno Santos, que está esta quinta-feira, 15, a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI).

O ex-governante garantiu que deu autorização à ex-CEO da TAP para substituir Alexandra Reis mas que não acompanhou o restante processo. "Não acompanhei mais o processo, foi acompanhado pela empresa e pelo secretário de Estado [Hugo Mendes]. No fim do processo, achava que o valor era alto. No dia seguinte há um contacto com um valor mais baixo mas ainda alto. Mas com a indicação da minha chefe de gabinete de que não era possível baixar mais. A coesão era importante e por isso dei o ok", adiantou, ressalvando que "a legalidade do processo não foi uma questão" que tivesse sido apresentada ao ex-ministro. "Fui confrontado com o valor ao qual dei a minha opinião pessoal", garantiu.

"Não estou sistematicamente, numa relação com um gestor, a questionar se ele está a cumprir a lei. Parto do pressuposto que quer seja dentro do governo ou nas empresas tuteladas a lei está a ser cumprida", respondeu ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.

Pedro Nuno Santos defendeu a decisão de Christine Ourmières-Widener, justificando que a ex-CEO não teve oportunidade de escolher a equipa com a qual iria trabalhar quando entrou em funções, em 2021. "Quando tomou posse [a ex-CEO], não tínhamos tempo, a engenheira Christine teve oportunidade de escolher uma das pessoas [da equipa], a Sílvia Mosquera. Ao fim de meio ano, a avaliação que a engenheira faz é que queria rever a configuração da comissão executiva e pede a substituição de uma pessoa. Não achei irrazoável. A CEO entendia que um dos membros não cabia na comissão executiva, é fundamental haver coerência numa equipa, coesão e liderança inquestionável", defendeu.

O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação vincou que "a questão das incompatibilidade era muito clara" e que, por isso mesmo, "independentemente da opinião, ter uma comissão executiva coesa, coerente e na qual a CEO se revisse era fundamental".

"Era claro que não nos poderíamos arrastar no governo"

Pedro Nuno Santos relembrou a dimensão que a notícia sobre o pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, noticiada a 24 de dezembro de 2022 pelo Correio da Manhã, ganhou proporções elevadas por ser um período de Natal e não "haver notícias".

"Era claro para mim e para a minha equipa que não nos podíamos arrastar no governo. Faz parte conseguirmos ler o momento e perceber que a nossa demissão, que não foi pedida por ninguém, era essencial para nos livrar a nós e ao governo daquilo que se estava a tornar um peso", disse, referindo-se ao momento no qual apresenta a demissão em conjunto com Hugo Mendes, a 29 de dezembro.

"Foi dito várias vezes que eu não sabia de nada e afinal sabia de tudo. Nem é verdade que alguma vez tivesse dito que não sabia de nada nem é verdade que afinal soubesse de tudo. Da minha parte há dois comunicados: autorização para substituir Alexandra Reis foi dada por mim. Sabia que entretanto se fechou um acordo", apontou.

Já sobre o seu conhecimento relativo ao montante pago à ex-administradora Pedro Nuno Santos garantiu, na altura em que a polémica espoletou, não ter "memória" do valor. Mas que, mais tarde, já depois de Oumières-Widener ter ido ao Parlamento encontrou a mensagem na qual tinha sido informado do meio milhão de euros.

"Encontro a mensagem em que me é apresentado o valor. Quando vi a mensagem não passei a lembrar-me, passei a ter um suporte físico que me explicava o que tinha acontecido. No dia seguinte, liguei ao secretário de Estado e disse que tinha de rever o testemunho à IGF. E digo que é o segundo comunicado de demissão porque foi assim que foi sentido", justifica.

"Para mim era claro que a informação que eu tinha tinha de ser conhecida, foi uma decisão minha, ninguém descobriu nada, eu decidi que a informação que contrariava a perceção que estava instalada tinha de ser entendida. É espetacular? Não não é. Mas não tenho de dizer nada de diferente do que aconteceu", garantiu.

Pedro Nuno Santos assume que o caso de Alexandra Reis "correu mal". "Era um ministério pesado e complexo, a TAP era um dos dossiers, era o mais difícil, o mais complexo e o mais escrutinado em mãos. A indemnização a Alexandra Reis é menos de 1% do trabalho na TAP e menos de 0,1% do trabalho feito ministério, mas foi um trabalho que correu mal", reconheceu.

O ex-governante, que se encontra com o mandato de deputado suspenso, assumiu ainda, na sua intervenção inicial que esta é "uma audição difícl com temas desconfortáveis" mas que "ansiava há muito tempo". "Muito foi dito sobre o que eu disse o que não tinha dito, era importante para poder falar e para me poder defender", sustentou.

Pedro Nuno Santos regressa hoje ao Parlamento, depois de ter sido ouvido na semana passada, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito de um requerimento do PSD sobre a situação da TAP no período entre 2015 e 2023. O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, que fala aos deputados um dia depois do seu ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, é a penúltima personalidade a ser ouvida na CPI. Amanhã será a vez do ministro das Finanças, Fernando Medina, que encerrará o ciclo das audições presenciais da CPI à TAP.