Pedro Nuno Santos:"Resultados positivos da TAP devem refletir-se na reversão dos cortes salariais"

Pedro Nuno Santos defende que a TAP já tem condições para começar a reverter os cortes salariais dos trabalhadores, aplicados desde 2021, no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia.

"Já tinha defendido que a TAP só estaria em condições de reverter os cortes salariais com novos acordos de empresa. A outra forma de reverter os cortes era ter a empresa a dar lucro. Era difícil explicar, antes, que a empresa com prejuízo" estivesse a somar este alívio, respondeu esta quinta-feira, 15, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação ao deputado comunista, Bruno Dias, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI).

O ex-governante admitiu que perante os lucros de 65,6 milhões de euros que a transportadora aérea registou em 2022, é possível começar a aliviar os cortes, embora admita que este cenário possa ser feito de forma faseada.

"Parte do sucesso da TAP deve ser canalizado para quem foi alvo de sacrifícios muito intensos nos últimos anos. Os resultados positivos da TAP devem refletir-se numa reversão mais rápida dos cortes salariais. Esse caminho deveria poder começar a ser feito porque os resultados são dos trabalhadores", defendeu, relembrando que os trabalhadores da TAP "participaram como contribuintes e com cortes salariais". "Todos os trabalhadores portugueses enfrentaram aumentos da inflação e os da TAP continuam com os cortes", relembra.

Recorde-se que recentemente os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP exigiram, numa carta aberta dirigida ao novo CEO e chairman da empresa, Luís Rodrigues, o fim dos cortes salariais e dos acordos temporários de emergência (ATE).

Os trabalhadores da TAP têm atualmente aplicado um corte de 20% aos vencimentos superiores a 1520 euros - o equivalente a dois salários mínimos nacionais. A TAP anunciou em fevereiro, ainda antes da chegada no novo presidente-executivo, a redução dos cortes de 25% para 20%.

Pedro Nuno Santos regressa hoje ao Parlamento, depois de ter sido ouvido na semana passada, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito de um requerimento do PSD sobre a situação da TAP no período entre 2015 e 2023. O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, que fala aos deputados um dia depois do seu ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, é a penúltima personalidade a ser ouvida na CPI. Amanhã será a vez do ministro das Finanças, Fernando Medina, que encerrará o ciclo das audições presenciais da CPI à TAP.