Pedro Ribeiro sai da direção de programas da TVI

Pedro Ribeiro está saiu da direção de programas de TVI anunciou o próprio na sua conta pessoal no Instagram. O anúncio surge pouco mais de uma semana de ter sido conhecidas alterações na estrutura da estação de Queluz, com Nuno Santos, até então diretor de programas a subir à direção-geral, e Cristina Ferreira assumir, a partir de setembro, como diretora de ficção e entretenimento. Saída surge menos de um ano de assumir como diretor executivo de programas.

“A partir de hoje, não faço mais parte da direção de programas da TVI. Saio da TVI com a certeza de ter dado o meu melhor, tentado ajudar no que me foi possível e, sobretudo, com a noção de que aprendi muito sobre televisão, em condições e em tempos especialmente exigentes”, disse Pedro Ribeiro, numa publicação na sua conta pessoal da rede social Instagram. “Encontram-me na Rádio Comercial, agora de novo a tempo inteiro, e com a paixão de sempre”.

O anúncio marca a saída do profissional do cargo de diretor de programas executivo da estação de Queluz, cargo que ocupava desde o final de janeiro, acumulando com a direção da Comercial e a condução das manhãs da rádio.

A mudança surge um dia depois de Nuno Santos, agora diretor-geral, ter anunciado a estrutura da direção de informação da estação, agora liderada por Anselmo Crespo.

Hugo Andrade (desde março ligado à TVI) e Margarida Vitória Pereira são outros dos elementos da ainda atual direção de programas.

A saída de Pedro Ribeiro é a mais recente alteração na estrutura diretiva da estação de Queluz, depois da entrada do novo acionista, Mário Ferreira, na Media Capital, que através da Pluris, detém cerca de 30% do grupo.

A primeira alteração começou com a saída de Sérgio Figueiredo da direção de informação, seguida da mudança de CEO, com a saída de Luís Cabral – passando o cargo a ser ocupado por Manuel Alves Monteiro (até aqui administrador não executivo e considerado próximo de Mário Ferreira por ser vogal da Mystic River, empresa controlada pelo empresário da Douro Azul) -, a subida de Nuno Santos à direção-geral da TVI e o anúncio do regresso de Cristina Ferreira (a dois anos do fim do contrato com a SIC) à estação de Queluz, com funções diretivas e potencial acionista.

Alterações sucessivas que motivaram uma investigação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). A relação entre o acionista minoritário Mário Ferreira e a Prisa também está sob o escrutínio da CMVM, tal como avançou na passada segunda-feira o Dinheiro Vivo.