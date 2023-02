Pedro Silva Reis eleito 'Personalidade do Ano no Vinho' pela Revista de Vinhos

Pedro Silva Reis, presidente da Real Companhia Velha, celebrou, o ano passado, 40 anos de carreira © Direitos Reservados

Já são conhecidos os vencedores dos prémios 'Os Melhores do Ano 2022' da Revista de Vinhos que, esta sexta-feira, juntou no Centro de Congressos da Alfândega do Porto cerca de mil convidados para a cerimónia de entrega dos galardões. Pedro Silva Reis, presidente da Real Companhia Velha, que o ano passado completou 40 anos de carreira, foi escolhido como 'Personalidade do Ano no Vinho', em reconhecimento pelo trabalho efetuado na recuperação e projeção contemporânea da empresa fundada, a par da Demarcação e Regulamentação da Região Vinhateira do Douro, em 1756". Já Rui Sanches, mentor do Plateform, grupo de restauração que conta com 149 espaços, de marcas como Alma, Rocco ou Vitaminas, e que dá emprego a 2.400 pessoas, foi distinguido como 'Personalidade do Ano na Gastronomia'.

A Quinta da Lixa, quarto maior produtor da região dos Vinhos Verdes ao vinificar 7,4 milhões de garrafas anuais, é "Empresa do Ano", enquanto o título de "Marca do Ano" foi atribuído à bicentenária Graham"s, referencial no Vinho do Porto do grupo Symington. Susana Esteban, enóloga galega radicada em Portugal há vários anos e que há mais de uma década empreendeu um projeto pessoal no norte do Alentejo, foi eleita "Produtor do Ano", enquanto Rui Cunha, que está a celebrar 25 anos numa carreira em que colaborou com produtores diversos das regiões do Douro, Trás-os-Montes e Vinhos Verdes, foi considerado "Enólogo do Ano". Já o 'Enólogo Revelação' é Luís Pedro Cândido da Silva, a trabalhar na Niepoort e no projeto de família Quinta da Carolina.

O 'Vinho do Ano' foi para Vinha Negrosa 2019, um tinto do Dão elaborado no sopé da Serra da Estrela pelo produtor Marcelo Villela Araújo, mentor dos Textura Wines, com enologia de Luis Seabra e Mariana Salvador; e o 'Produtor de Vinhos Fortificados do Ano' é a Blandy´s, marca do universo Madeira Wine Company. Já o 'Produtor Revelação do Ano' foi para a Quinta de San Michel, em Colares, Sintra.

Carlos Monteiro, da Casa de Chá da Boa Nova, restaurante duas estrelas Michelin do chefe Rui Paula, foi considerado "Sommelier do Ano" e a Garcias Wines & Spirits Boutique Comporta foi distinguida como 'Loja/Garrafeira do Ano'. O prémio de 'Enoturismo do Ano' foi para a The Vine House, da Quinta de S. Luiz, no Douro, e a cidade da Guarda foi considerada "Destino Gastronómico do Ano".

O prémio "Inovação/Investigação do Ano" foi para o laboratório colaborativo Smart Farm Colab, sediado em Torres Vedras e que tem desenvolvido tecnologia de apoio à indústria agrícola, e a Viborel, que, em 2022, vendeu 16 milhões de garrafas e obteve um volume de negócios de 56 milhões de euros, foi eleita 'Distribuidor do Ano'.

Já na gastronomia, o Näperõn, em Odeceixe, do chefe Hugo Nascimento, ganhou o prémio 'Restaurante do Ano' e a chefe de cozinha Ana Moura, do restaurante Lamelas, em Porto Côvo, foi distinguida como 'Chefe Revelação do Ano'. De Vila Real de Santo António, Algarve, a Sociedade Pescas Pelágicas obteve o galardão de "Produtor Artesanal do Ano" por ser guardiã da tradicional muxama de atum.

Paulo Morais, "o mais experimente sushiman português", foi eleito 'Chefe de Cozinha do Ano', pela "excelência, criatividade e precisão do trabalho" no restaurante Kanazawa, em Lisboa. O Kabuki, do Four Seasons Hotel Ritz, tem o 'Melhor Serviço de Vinhos'.

Nesta 26ª edição, os prémios anuais da publicação prestaram homenagem a dois grandes nomes do vinho - o produtor Domingos Alves de Sousa e o enólogo Peter Bright. Domingos Alves de Sousa foi dos pioneiros no Douro a produzir vinhos DOC, no início da década de 90. Engenheiro civil de formação, herdou e multiplicou o património de terras da família, reinventou o negócio e tornou-se nome referencial entre pares, explica a Revista de Vinhos. Já o australiano Peter Bright chegou a Portugal em meados dos anos 70, tendo ele próprio contribuído para uma outra revolução - a enológica. Elaborou vinhos em várias regiões do país e do mundo, ajudou à formação de dezenas de enólogos portugueses até avançar com o projeto pessoal Terras d´Alter, no norte do Alentejo, acrescenta.

"É a altura em que premiamos o mérito pelo que se faz na vinha e na gastronomia em Portugal, procurando distinguir projetos e pessoas que são empreendedores, criativos, densos, ousados, conhecedores e inspiradores", diz Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da Revista de Vinhos, sublinhando que "cada vez é mais difícil fazer as escolhas porque, felizmente, há cada vez mais qualidade e um maior número de projetos e de empreendedores que se distinguem".

No evento, em que a ministra da Agricultura marcou presença, foram ainda atribuídos diplomas a '30 Vinhos de Excelência', escolhidos a partir dos exemplares que "mais surpreenderam" o painel de provadores da revista. Especialistas que, só em 2022, provaram perto de seis mil vinhos, o valor máximo de sempre.

"Mesmo em pandemia nunca paramos, estivemos sempre no terreno de forma a podermos também ajudar e apoiar os produtores, sobretudo numa altura em que muitos não conseguiram sair para ir aos mercados. E, por isso, fizemos um investimento muito grande na reportagem e nas visitas a produtores e a restaurantes, de modo a que possam contar as suas histórias", diz ainda Nuno Guedes Vaz Pires.

Por outro lado, reconhece, a compra da revista brasileira Gula, no início de 2020, "ajudou também a projetar internacionalmente" a própria Revista de Vinhos, cujos jornalistas e especialistas acumularam "mais de 300 dias" no terreno ao longo de 2022.