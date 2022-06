Pedro Silvestre foi o vencedor entre cinco talentos nos prémios Primus Inter Pares

Os jurados na parte de trás Na parte da frente os premiados (a partir da esquerda): João Duarte (4º), Luís Medeiros (3º), Pedro Silvestre (1ª), Maria Serôdio (2º) e Manuel Amaral (4º) © DR

No interior do Museu de Arte Antiga foi onde decorreu a entrega de prémios Primus Inter Pares dos quais Pedro Silvestre, com 24 anos, mestre em Gestão de Informação/Gestão do Conhecimento e Business Intelligence, foi o grande vencedor do primeiro lugar nesta 18.ª edição de 2022. Na cerimónia da entrega de prémios para estes jovens talentos, que decorreu esta terça-feira, 21 de junho, foram anunciados os outros quatro talentos que subiram ao pódio. Maria Serôdio e Luís Medeiros completaram o segundo e terceiro lugares, respetivamente, e em quarto lugar juntaram-se os jovens João Duarte e Manuel Amaral que fecharam o pódio.

"Ainda me estou a beliscar para perceber que é real. Sinto-me muito motivado e inspirado por tudo o que este prémio representa e por tê-lo ganho", disse Pedro Silvestre, muito emocionado e ainda abismado, após ter ficado a saber que era o vencedor. "Estou realizado. Este prémio demonstra o culminar de muito trabalho", acrescenta o talento.

Pedro Silvestre, o primeiro vencedor do prémio Primus Inter Pares © DR

Para alcançar o prémio, Pedro Silvestre teve de se destacar dos restantes 110 candidatos que se inscreveram nesta edição do Primus Inter Pares, uma iniciativa do Banco Santander do jornal Expresso. A bancada do júri era composta por Francisco Pinto Balsemão, presidente do júri e presidente do conselho de administração do Grupo Impresa, Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Banco Santander Portugal, Estela Barbot, international senior advisor da consultora Roland Berger, Raquel Seabra, administradora da empresa Sogrape (ex-finalista do concurso) e, por fim, Miguel Poiares Maduro, professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

Com este primeiro lugar, o jovem Pedro Silvestre tem as propinas totalmente pagas e consegue escolher um MBA (Master of Business Administration) numa business school (escola de negócios, tradução livre) nacional ou internacional à escolha. As instituições que estão em cima da mesa são o IE University, em Madrid, o IESE, em Barcelona, o Lisbon MBA (escola de negócios da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade Nova de Lisboa), o ISCTE, o ISEG e a Porto Business School ou a Católica Porto Business School. Por seu turno, o quarto lugar é premiado através de uma pós-graduação.

"Estou muito feliz por poder fazer o MBA e, sabendo que o posso fazer em Espanha, acho que vou para o IESE, em Barcelona, porque é uma escola muito conceituada, muito focada em negócios e gestão empresarial", disse o jovem.

Pedro Silvestre está feliz com o seu trajeto e, no futuro, vê-se em cargos de liderança, e tem estado a lutar para isso. Neste momento, trabalha na tecnológica Microsoft e em setembro deste ano vai continuar na empresa, mas em terras alemãs, para explorar um mercado diferente.

"O meu plano de futuro é sempre criar impacto positivo e gostava de assumir posições de liderança em empresas do setor empresarial português. O ideal seria estar em empresas que representam muito para a população como a área farmacêutica, por exemplo", remata o vencedor.

Mais talentos em palco

Para Maria Serôdio, de 23 anos, mestre em Engenharia e Gestão Industrial, ser premiada para segundo lugar do Primus Inter Pares significa "uma oportunidade muito grande para o futuro, não podia estar mais entusiasmada".

Maria Serôdio, a segunda vencedora do prémio Primus Inter Pares © DR

Apesar de ainda não ter uma data exata para realizar o MBA, a jovem talento sublinha que o vai fazer num futuro próximo. Apenas precisa de ganhar mais experiência no mundo do trabalho e de, através disso, descobrir outras áreas de que goste para fazer a escolha que acha mais acertada para o MBA. Neste momento, está a trabalhar em consultoria no Instituto Kaizen.

Luís Medeiros, também com 23 anos, com duplo mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, ficou em terceiro lugar no palco que albergou cinco finalistas. O prémio, para o jovem talento, representa "o reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito ao longo destes anos. Estou super feliz em ganhar este prémio português, vou fazer por honrá-lo", afirmou.

Luís Medeiros, o terceiro vencedor do prémio Primus Inter Pares © DR

O futuro de Luís Medeiros passar por realizar o MBA, talvez daqui a quatro a cinco anos, mas está, neste momento, a terminar o mestrado. Espera "fazer voluntariado internacional antes de começar a trabalhar". "Planeio estar sempre ligado à área ou da consultoria ou industrial", sublinha o jovem.

Apesar de ainda ser um futuro incerto, o jovem vê-se a explorar várias áreas, mas vai fazer o MBA, "certamente, na área do empreendedorismo", acrescenta.

Maria Serôdio e Luís Medeiros podem escolher, através dos seus lugares na competição, respetivamente, um dos MBA que restem depois de Pedro Silvestre ter escolhido consoante a sua preferência.

Já João Duarte, mestre em Gestão, e Manuel Amaral, mestre em Engenharia e Gestão de Inovação, ambos em quarto lugar e com 23 anos de idade, têm direito a uma pós-graduação totalmente financiada pelo Santander Universidades.