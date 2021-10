PepsCo também está a sofrer com falta de motoristas. E admite aumentar preços

© LEONARDO NEGRão/GI

A PepsiCo pode voltar a aumentar os preços no início do próximo ano, revelou a empresa esta terça-feira. Em declarações à Reuters, o chief financial officer da empresa, Hugh Johnston, disse que a empresa está com dificuldade em abastecer-se de latas e garrafas nos últimos meses para satisfazer a procura crescente depois da reabertura de restaurantes e teatros. No Reino Unido a empresa está também a sofrer com a falta de motoristas de camiões, mas assegura que não vão faltar produtos da PepsiCo nas prateleiras dos supermercados.

A multinacional de grande consumo já subiu, nas últimas semanas, os preços de alguns produtos, nomeadamente de bebidas e snacks. Vamos não vão ficar por aqui. "É de esperar um aumento provável de alguns preços no primeiro trimestre do próximo ano, à medida que absorvemos plenamente o efeito da inflação de matérias-primas", afirmou o responsável financeiro da PepsiCo, que espera também que os problemas nos fornecimentos melhorem no final deste ano.