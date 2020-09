Pepsi quer tirar do planeta gases de mais de meio milhão de carros por um ano

A PepsiCo Inc, a dona da Pepsi, quer até 2040 garantir que toda a operação global da empresa, incluindo parceiros externos, é alimentada por energia 100% renovável. O compromisso representa a retirada do meio ambiente de 2,5 milhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa (GEE) – o equivalente aos gases produzidos por mais de meio milhão de carros nas estradas durante um ano inteiro.

“Com os efeitos devastadores da mudança climática a serem evidentes em todo o mundo e no contexto de um sistema alimentar mundial que está sob pressão significativa, é necessário agir rapidamente”, afirma Jim Andrew, diretor de Sustentabilidade da PepsiCo, citado em nota de imprensa. “Sabemos a responsabilidade que temos devido à nossa dimensão e escala, pelo que a transição das operações de negócios globais da PepsiCo para 100% de eletricidade renovável é o passo certo para ter um impacto positivo no trabalho que estamos a fazer na área da sustentabilidade, e que vamos continuar.”

A companhia quer esse objetivo concretizado na sua operação global até 2030 e em toda a rede de franchising e de terceiros dez anos depois. Desde o início do ano que a multinacional se juntou ao compromisso “Business Ambition for 1.5ºC pledge”, que visa definir metas cientificamente sustentadas para a redução de emissões de gases de estufa, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 °C, enquanto desenvolve uma estratégia de longo prazo para alcançar emissões líquidas zero até 2050.

Atualmente, a companhia já adquire eletricidade renovável em 18 países, nove dos quais já garantem 100% da sua oferta de eletricidade a partir de fontes renováveis, é o caso de Portugal, onde 100% da eletricidade consumida nas unidades produtivas é proveniente de fontes renováveis, segundo informa a PepsiCo.

“Com a mudança para eletricidade renovável nos EUA em progresso acelerado durante este ano, a PepsiCo está atualmente a caminho de garantir 56% da sua eletricidade por meio de fontes renováveis até ao final de 2020, globalmente”, diz.

“Ao transformar as suas operações globais de negócio em eletricidade renovável, a PepsiCo demonstra um forte compromisso no combate às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que reforça a importância da intervenção de negócios em matéria de energias renováveis”, afirma Sam Kimmins, chefe de RE100 do Climate Group, da qual a PepsiCo se associou nesta meta. “Ao investir no desenvolvimento de novos parques eólicos e solares em todo o mundo para cumprir esta meta, a PepsiCo faz uma contribuição realmente tangível para acelerar a transição para energia limpa”, diz citado em nota de imprensa.

Para atingir 100% de eletricidade renovável globalmente, a PepsiCo empregará um “portfólio diversificado de soluções”, que passa pela realização de contratos de compra de energia, “que apoiarão o desenvolvimento de novos projetos, como parques solares e eólicos em todo o mundo, bem como através de certificados de energia que permitirão a transição a curto prazo para fontes renováveis ​​em muitas localizações”.

A empresa também continuará a expandir os seus projetos eólicos e solares locais nas suas instalações em todo o mundo. A sede global da PepsiCo em Purchase, Nova Iorque, instalou painéis de energia solar no telhado no início deste ano.

Para contribuir para a redução das emissões de gases de estufa, a empresa tem vindo a trabalhar com os agricultores para implementar práticas carbonicamente eficientes através do Programa Global de Agricultura Sustentável, e opera “uma das maiores frotas elétricas da América do Norte”.