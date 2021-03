Pequenos acionistas dos CTT consideram proposta de dividendo "baixa e dececionante"

Centro de distribuição dos CTT (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Março, 2021 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Clube dos Pequenos Acionistas dos CTT (Maxyield) considerou esta sexta-feira que a proposta da administração da empresa à assembleia-geral de acionistas, de pagamento de um dividendo de 0,085 euros por ação, é "muito baixa e dececionante".

A Maxyield espera que os acionistas com participações qualificadas venham a reprovar a proposta apresentada e "diligenciar no sentido de melhorar a remuneração acionista", refere em comunicado.

Os CTT apresentaram na terça-feira os resultados do ano de 2020, tendo anunciado a proposta de distribuição de um dividendo de 0,085 euros por ação pagável em maio deste ano.

O clube recorda que, relativamente a 2019, os CTT foram a única empresa cotada, que tendo revertido a sua proposta de dividendo no valor de 0,11 euros, não procedeu à remuneração acionista no final de 2020, como ocorreu com as outras empresas do PSI20 nesta situação, "que seguiram as boas práticas de governo societário pagando os dividendos prometidos".

A justificação da administração dos CTT, para reverter a proposta de distribuição do dividendo de 0,11 euros, baseou-se na preocupação relativamente aos resultados do segundo semestre de 2020, tendo-se vindo a verificar que foi a segunda metade do ano que proporcionou o lucro anual divulgado.

"Nestas circunstâncias, seria expectável a compensação dos acionistas, mediante apresentação de uma proposta de dividendos contemplando a situação revertida no ano anterior", refere.

Esta expectativa, acrescenta, é reforçada pelo "cash flow" bruto de exploração obtido em 2020, num montante aproximado de 94 milhões de euros e as perspetivas de crescimento no ano em curso, que permitem pagar 0,20 euros por ação num valor total de 31 milhões de euros.

"Paralelamente, o pagamento de um dividendo de 0,20 euros por ação, juntando a promessa do ano anterior com a proposta para o ano em curso, não prejudica a solidez do balanço da empresa, nem o autofinanciamento das necessidades de investimento operacional e financeiro", considera.

"Na sequência do exposto, esta associação de pequenos acionistas considera a proposta de distribuição de dividendos a apresentar à Assembleia Geral de 21 de abril muito baixa, dececionante e prejudicial à remuneração acionista", acrescenta.

O comportamento dos CTT é "ainda mais incompreensível", segundo a Maxiyield, face à postura dos principais operadores postais europeus com capital privado, que já anunciaram as suas propostas de distribuição de dividendos em 2021, designadamente da Itália, Áustria, Bélgica, Alemanha e Holanda.

"Todos eles distribuíram dividendos em 2020 e relativamente a 2021, com exceção da Bélgica, vão manter essa prática, aumentando em regra o valor a entregar aos seus acionistas", sinaliza.

Para o clube, a capacidade de caixa dos CTT é compatível com um dividendo por ação no valor de 0,20 euros, pois existem disponibilidades e meios equivalentes para suportar este pagamento, sem prejudicar a racionalidade financeira da empresa.

Finalmente, acrescenta, é de referir que o baixo valor do dividendo anunciado, "não está em linha com a versão otimista dos resultados de 2020, nem com as perspetivas muito positivas para 2021, transmitidas pela administração da empresa".

De acordo com os resultados apresentados na terça-feira, o lucro dos CTT recuou 42,9% no ano passado, face a 2019, para 16,7 milhões de euros, num ano marcado pela pandemia de covid-19.

"A empresa pretende retomar o pagamento de dividendos em 2021, pelo que o Conselho de Administração irá propor à assembleia-geral de acionistas do corrente ano uma remuneração acionista referente ao exercício financeiro de 2020 de 0,085 por ação, pagável em maio de 2021", referem os CTT, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No ano passado, a administração dos CTT tinha começado por propor um dividendo de 0,11 euros por ação, mas dada a incerteza provocada pela pandemia de covid-19, o Conselho de Administração reverteu a decisão.

No que respeita a perspetivas futuras, os CTT adiantam que vão continuar a "investir com vista ao desenvolvimento do 'e-commerce' [comércio eletrónico] em Portugal".

Face ao confinamento geral, que decorreu a partir da segunda quinzena de janeiro deste ano, "antecipa-se um impacto negativo a nível económico e social, que irá afetar a sociedade em geral e os negócios do grupo, o que poderá impactar as atuais estimativas elaboradas", referem os CTT, no comunicado.

"A gestão irá continuar a monitorizar as suas implicações no negócio e facultar toda a informação necessária aos 'stakeholders'", acrescentam, nas perspetivas para este ano.

As ações dos CTT seguiam hoje pelas 11:30 a negociar no Euronext Lisbon em alta de 3,54% para 3,07 euros.