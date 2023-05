Perfumes & Companhia do Colombo transforma-se em mega store

© Sara Matos / Global Imagens

A loja Perfumes & Companhia, do centro comercial Colombo, em Lisboa, foi renovada e é agora uma mega store de 600 metros quadrados, com espaços dedicados a todas as áreas da beleza - corpo, rosto, cabelo e perfumaria.

Como diz ao Dinheiro Vivo a diretora de Marketing da Perfumes & Companhia, Isabel Costa Cabral, o objetivo primordial desta remodelação é "oferecer as melhores marcas e serviços para tudo o que envolve beleza: cabelos, cuidados de pele, maquilhagem, fragrâncias ou aromas para casa".

Para albergar todos os novos serviços, a loja que já existia sofreu um acrescento de 100 metros quadrados e a equipa de profissionais também vai crescer 10%.

Sem querer revelar o investimento feito pela empresa nesta remodelação, Isabel Costa Cabral adianta ter-se tratado da maior aplicação de capital jamais feita numa loja Perfumes & Companhia. Agora, a empresa tem duas expetativas: aumentar as vendas, em mais 10% acima da performance da cadeia e, por outro lado, aumentar a fidelização dos clientes e alargar a novos clientes.

Garantindo que os preços cobrados pelos novos serviços estarão em linha com os praticados no mercado, a diretora de Marketing da insígnia, detalha que a loja do Colombo vai disponibilizar toda uma zona dedicada a presentes, em que a proposta é que o cliente possa tornar a sua oferta única, através de elementos de personalização.

No mesmo espaço vai funcionar, também, uma área para diagnósticos de pele e couro cabeludo, que serão levados a cabo com recurso a ferramentas tecnológicas e, ainda, uma zona perfumante premium com marcas e propostas mais alternativas e maquilhagens novas em Portugal.

De acordo com Isabel Costa Cabral, "esta é a primeira loja deste modelo, a numero um do país e naturalmente a loja com maior investimento. Porém este formato é uma evolução do modelo que já definimos há alguns anos e que temos seguido. É coerente e torna a experiencia Perfumes & Companhia transversal às várias lojas".

A responsável explica ainda que a marca já disponibiliza, em várias outras lojas, serviços tais como estética corporal e depilação, mas que na do Colombo, para já, não será possível. "De momento no Colombo optamos por serviços mais "rápidos" e possíveis de fazer em loja. Para esse tipo de serviços precisamos de uma área maior de gabinetes que neste momento não temos nesta loja".