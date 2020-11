Perto de 2.200 empresas iniciaram processo de candidatura a apoios para comércio

comercio tradicional fechado em dia feriado santa catarina Leonel de Castro 10/06/03

"No dia 16 , tivemos perto de 300 registos e, na terça-feira, tivemos 1.900. Estou em crer que, tendo em conta o trabalho feito junto das entidades que podem divulgar esta mensagem e da sua importância, que este número vai aumentar" nos próximos dias, apontou, em declarações à Lusa, o presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), estrutura de coordenação dos fundos europeus.

O programa em causa destina-se a micro e pequenas empresas do comércio, restauração e atividades culturais com quebras homólogas de faturação superiores a 25%.

Conforme notou Nuno Santos, o registo do potencial beneficiário no balcão permite "antecipar algumas dificuldades", concretizando um "conjunto de passos necessários, mas fáceis".

Em comunicado, o Ministério do Planeamento indicou que para este registo é apenas necessário o número de contribuinte (NIF) e o código de acesso à Autoridade Tributária.

No final do processo, o beneficiário vai receber a chave de acesso à candidatura, que estará 'online' a partir de dia 25 de novembro.

"O formulário de candidatura conterá já os dados de identificação comercial, bem como a informação fiscal , poupando ao beneficiário o trabalho e tempo de recolha de documentos e de preenchimento", adiantou, no mesmo documento, o ministério liderado por Nelson de Souza.

O responsável da AD&C lembrou que o apoio passa por um "crivo processual relevante junto das entidades europeias", uma vez que se tratam de verbas "com muito significado" e sujeitas a "regras apertadas".

Nuno Santos avançou ainda que os últimos dias têm sido "de esforço e empenho" para que os primeiros pagamentos possam acontecer ainda em dezembro.

Para ajudar neste processo, a AD&C disponibilizou 'online' um conjunto de informações, bem como um 'e-mail' para esclarecer informações adicionais.

Além deste programa, o executivo vai atribuir uma verba adicional "especificamente direcionada para o setor da restauração" para compensar as perdas totalizadas nos dois fins de semana de recolher obrigatório, uma medida, concretizada no âmbito do Estado de Emergência, para tentar reduzir o número de infetados pela covid-19.

O apoio específico para a restauração é acumulável com o programa Apoiar.pt.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 3.632 pessoas dos 236.015 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.