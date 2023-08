Pescanova reduz prejuízo para 531 mil euros

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2023 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

A 'holding' Pescanova revelou hoje que teve um prejuízo de 531.000 euros no primeiro semestre do exercício fiscal, concluído a 31 de maio deste ano, contra um prejuízo de 6.872.000 euros registado no mesmo período do ano fiscal anterior.

O montante do prejuízo líquido da 'holding' Pescanova no ano fiscal iniciado em 01 de dezembro de 2022 e terminado a 31 de maio de 2023, que consta do relatório sobre os resultados financeiros do grupo empresarial, foi hoje enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV).

Os resultados agora divulgados reportam-se à 'holding', empresa que não possui atividade produtiva e cujo principal ativo é a participação de 0,34% no capital da empresa Nueva Pescanova.

Assim sendo, os resultados financeiros divulgados, por terem a ver com a 'holding' Pescanova não fornecem dados consolidados da atividade empresarial, pelo que não dão qualquer indicação sobre o volume de negócios nos últimos seis meses, adianta.

A 'holding' Pescanova é uma empresa que foi criada em 2015, após a reestruturação do grupo empresarial galego e dois anos depois de a Pescanova ter declarado a sua falência e o grupo ter sido cindido em duas partes.

A parte produtiva ficou nas mãos dos bancos credores sob a denominação de Nueva Pescanova e outra parte, a "velha", permaneceu como uma 'holding' controlada pelos acionistas minoritários.