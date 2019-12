Pestana adere ao Cyber Monday com descontos em 77 hotéis

O grupo Pestana promete “descontos até 57% a quem reservar online apenas nesta segunda-feira – a Cyber Monday – sendo que as estadias podem ser marcadas até 31 de outubro de 2020, informa a empresa em comunicado enviado às redações.

Ao todo são 77 os hotéis que estão incluídos nesta promoção, de acordo com as informações que constam no site do Pestana, em Portugal e lá fora, nomeadamente no Brasil, Estados Unidos e Cabo Verde.

O grupo explica que “a promoção abrange também as Pousadas de Portugal, de norte a sul do país e nas ilhas”.

E remete para o site pestana.com e o número 808 252 252 para mais informações.