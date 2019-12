Pestana Delfim Hotel vendido por 35 milhões. Pestana mantém-se arrendatário

O Pestana Delfim Beach & Golf Hotel, no Algarve, foi vendido a um fundo de pensões do BPI por 35 milhões de euros. A operação foi anunciada esta quarta-feira e já entou para o top das maiores transações de propriedades hoteleiras em 2019, sinaliza em comunicado, a imobiliária Worx que representou a venda.

O imóvel, que o grupo Pestana gere em regime de contrato de arrendamento, era detido por um fundo imobiliário. A passagem para esta nova entidade não representa, por isso, qualquer alteração para o funcionamento da unidade, apenas a entidade a quem o grupo hoteleiro português paga a renda, explicou esta quarta-feira, José Theotónio, CEO do grupo Pestana à margem da apresentação de resultados e novos investimentos do grupo português.

O grupo Pestana enquanto arrendatário tinha direito de preferência sobre a compra, mas a entidade entendeu que preferia não ter a posse do imóvel. “Preferimos manter-nos como arrendatários, e a venda pouco muda, apenas o nome a quem pagamos a renda”, reconheceu o gestor hoteleiro, sublinhando a “estabilidade que um fundo de pensões representa a longo prazo”, e a relação antiga com o BPI um dos principais parceiros financeiros do Pestana.

“De assinalar também o facto de o comprador ser nacional, contrariando um pouco a tendência que se tem registado ultimamente neste sector”, refere a Worx em comunicado, destacando ainda “a efervescência do mercado de hotelaria em particular na zona do Algarve”.

O Pestana Delfim Beach & Golf Hotel está localizado em Alvor, no oeste algarvio. A unidade está equipada com 240 quartos duplos, 59 quartos familiares e 13 suites, a maioria com varanda e vista mar. O hotel tem ainda um restaurante, dois bares, cinco salas de reuniões e um salão de eventos.