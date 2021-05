Pestana duvida que Portugal consiga 27 mil milhões de receitas sem mais capacidade aérea

José Theotónio, CEO do grupo Pestana © Diana Quintela/Global Imagens

O grupo Pestana considera que o plano para a retoma do turismo está "bem desenhado", mas aponta dúvidas à capacidade de gerar um aumento significativo das receitas turísticas até 2027 sem uma expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, principal porta de entrada em Portugal.

"O plano em si parece-me bem desenhado e positivo. Quais são as minhas dúvidas?! Uma tem a ver em relação aos objetivos - passava de termos 59 milhões de dormidas, em 2019, para 79,8 milhões, ou seja, aumentar em 35% o número de dormidas em 2027. Para conseguir isso tínhamos de ter um aeroporto em Lisboa ou um alargamento do atual", indicou aos jornalistas o CEO do grupo Pestana, José Theotónio.

Este plano para impulsionar o turismo, apresentado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, aposta num investimento de cerca de seis mil milhões de euros e assenta em quatro pilares: apoiar empresas, fomentar segurança, gerar negócio e construir futuro.

Com cerca de metade do apoio a ser canalizado para as empresas de turismo, um dos objetivos a alcançar em 2027 é contar com perto de 80 milhões de turistas e receitas na casa dos 27 mil milhões de euros.

"Sim, é difícil [mais de 27 mil milhões de euros em receitas turísticas em 2027] se não houver aeroporto ou alargamento da capacidade aeroportuária", defendeu ainda José Theotónio.

Um outro ponto do plano do governo é a promoção do destino. "Vamos lançar em breve campanhas de promoção externa e interna no sentido de rapidamente recolocar Portugal no topo da preferência dos viajantes internacionais. Criar um novo portal, reforçar o ecossistema digital do destino e o IVAucher a partir de 1 de junho" são outras medidas, indicou Pedro Siza Vieira na semana passada.

O destino é fortemente dependente das ligações aéreas por questões geográficas. Além de estar em contacto com as companhias, o governo quer que as transportadoras também sirvam de promotoras.