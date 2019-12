Pestana investe 250 milhões e abre 10 novos hotéis em 2020

Uma nova Pousada em Lisboa, um CR7 em Tânger e outro em Manchester. O grupo Pestana anunciou esta quarta-feira três novos projetos hoteleiros que se vão juntar a um plano de expansão onde a internacionalização é cada vez mais importante. Só no ano que vem, o Pestana Hotel Group prevê abrir dez novas unidades hoteleiras. Serão investidos 250 milhões de euros, disse José Roquette, administrador com pasta do desenvolvimento do grupo.

“2020 vai ser o nosso ano de revolução. Vai ser um ano muito muito intenso”, referiu o administrador no Pestana Strategy Day, dia de apresentação de novos projetos.

Para 2020, o grupo Pestana abrirá duas unidades já anunciadas em Lisboa, uma na Rua Braamcamp e outra na Rua Augusta com um total de 200 quartos. A estes dois projetos junta-se agora uma nova Pousada que terá 50 quartos e que cujos detalhes “serão apresentados em breve”. Ao todo Lisboa receberá um investimento de 20 milhões de euros.

O resort de Tróia terá nova fase de abertura; em Câmara de Lobos inaugura-se uma segunda unidade hoteleira, abre a Pousada de Vila Real de Santo António e a Pousada da Rua das Flores, no Porto. Na Invicta nasce ainda o hotel Pestana Douro.

Fruto da parceria de 50%-50% com Cristiano Ronaldo surgem três novas unidades já em 2020 – CR7 Madrid, CR7 Nova Iorque e CR7 Marraquexe. Neste próximo ano abre ainda um CR7, agora anunciado, fruto de um contrato de arrendamento.

Em relação aos projetos que agora se desenham, além da nova Pousada de Lisboa que nasce em regime de joint-venture com investidores locais, em 2020, o grupo hoteleiro criado por Dionísio Pestana vai ainda ter outra joint-venture em Manchester que marca “o sétimo golo de Ronaldo na hotelaria”.

(Em atualização)