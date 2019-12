Pestana. Novo hotel no Alvor garantiu melhor Algarve de sempre

O grupo Pestana vai fechar 2019 com receitas na ordem dos 450 milhões de euros, disse esta quarta-feira, José Theotónio, CEO do grupo hoteleiro, realçando que “2018 já tinha sido o melhor ano que grupo tinha conseguido e, no ano de 2019, conseguimos superar quer em volume de vendas, quer em meios operacionais, o EBITDA, quer nos rácios net debt EBITDA, que são rácios mais financeiros”.

A cadeia fundada por Dionísio Pestana tinha fechado 2018 com receitas de 434 milhões de euros, que sobem agora 3,68% para os 450 milhões. Se o EBITDA fosse calculado numa versão comparável à de 2018 – antes da entrada em vigor da normalização contabilística IFRS 16 – passaria de 151 milhões de euros para 170 milhões de euros. Com as novas normas que obrigam as vendas futuras, como concessões, a serem calculadas em dívida e não como custo, o EBITDA real de 2019 passará a ser 186 milhões de euros.

“Nós em Portugal estamos a viver um ciclo muito forte e obviamente Lisboa e Porto continuaram a ter sustentabilidade. Obviamente não cresceram aos níveis do passado, mas tivemos resultados muitíssimo bons. As Pousadas tiveram também o melhor ano de sempre. Nas áreas de resort começámos a sentir uma maior concorrência que vem de vários fatores”, disse José Theotónio, começando por se referir “à desvalorização da libra que faz com que os destinos em euros fiquem muito mais caros do que os concorrentes da Turquia, Egipto ou Tunísia, que não usam euros”.

Além de competitivamente mais baratos por causa da diferença cambial, estes mercados têm “um turismo muito apoiado por entidades governamentais que subsidiam companhias de aviação e fazem práticas que são impossíveis de fazer dentro da União Europeia” o que lhes possibilitou “baixar ainda mais os preços para o consumidor”, sinalizou o gestor, destacando a melhoria das “condições de segurança”.

Apesar desta concorrência, “no Algarve vendemos muito bem porque abrimos um novo hotel, o Pestana Blue, que foi um grande sucesso, talvez o nosso maior sucesso”, disse o CEO. Esta unidade all inclusive, localizada no Alvor, abriu portas em maio e, até final de agosto esteve sempre com ocupações superiores a 90%.

Foi esta unidade, maioritariamente procurada por turistas portugueses que “permitiu superar a ligeira quebra nos outros hotéis”. O Algarve apresentou, assim, “os melhores resultados de sempre”, destacou o hoteleiro, lamentando que na Madeira, depois da falência da Germania em fevereiro e agora da Thomas Cook, o mesmo não tenha acontecido.

“A Germania que era a principal transportadora faliu de 8 para 9 de fevereiro, e não houve aviões durante o verão. Houve uma quebra de turistas a irem para a Madeira com duplo efeito: menos alemães na Madeira, e alemães a voarem com a TAP – e não somos só nós que fazemos revenue management, as companhias aéreas também fazem e fazem melhor do que os hotéis, e há mais tempo – com os alemães a passarem a voar o troço Lisboa-Funchal, ocuparam uma grande parte dos aviões, o que fez com que os preços aumentassem para os portugueses. A Madeira passou a ser um produto…com uma competitividade grande até para o mercado português. Por isso houve dificuldades”, acrescentou o responsável, destacando a dependência forte que este destino tinha de portugueses.

Na Europa, o grupo apresentou um crescimento sólido; o Brasil também está a recuperar – “se vos falasse no crescimento percentual era astronómico, mas a base também era muito baixa”.