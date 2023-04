Pestana regista lucros recorde de 109,5 milhões de euros em 2022

José Theotónio, CEO do grupo Pestana © Gerardo Santos / Global Imagens

A forte retoma do turismo no país, a elevada procura dos portugueses e o crescimento de mercados internacionais deram fôlego às contas do Pestana Hotel Group (PHG) no ano passado que viu os lucros disparar para os 109,5 milhões de euros, um crescimento de 376% face a 2021, quando obteve um saldo positivo de 23 milhões de euros. Comparando com o pré-pandemia, aquele que era até agora o melhor ano do grupo, os lucros aumentaram 38%.



A maior cadeira hoteleira portuguesa teve assim os melhores resultados financeiros da sua história com receitas recorde de 453 milhões de euros, 8% acima de 2019. Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) avançou para os 200 milhões de euros, um crescimento de 24% face a 2019.

"2022 foi o ano da grande retoma, depois de dois anos bastante difíceis motivados pela pandemia. Conseguimos, em todos os aspetos financeiros, ter melhores resultados face a 2019. ", revelou esta quarta-feira, 19, José Theotónio, CEO do grupo, num encontro com jornalistas.

Também a dívida financeira recuou, em 2022, 117 milhões de euros para os 383,3 milhões de euros.

O PHG soma já mais de uma centena de hotéis em Portugal e no estrangeiro mas foi a operação dentro de portas que mais ajudou a impulsionar as contas. No total, a atividade no país pesou 82% na tesouraria da empresa contra os 18% de outras geografias, sobretudo da Europa.

Em atualização