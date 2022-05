Pestana regressa aos lucros e fecha 2021 com saldo positivo de 23 milhões de euros

José Theotónio, CEO do grupo Pestana © Diana Quintela/Global Imagens

Depois de ter pisado a linha vermelha dos prejuízos em 2020 com um resultado negativo de 32 milhões de euros, pela primeira vez em 40 anos, o Pestana Hotel Group (PHG) regressou novamente aos lucros e encerrou 2021 com um saldo positivo de 23 milhões de euros e um EBITDA de 92,2 milhões de euros, quase o triplo do valor de 2020, 33,7 milhões de euros.

"Em 2021 a hotelaria duplicou as vendas e inverteu os resultados. Em 2020 hotelaria teve um um EBITDA de -8 milhões de euros e este ano de 50 milhões de euros. Foi na parte hoteleira que se fez a grande diferença", justificou o CEO do grupo Pestana, José Theotónio num encontro com jornalistas esta quarta-feira, 18.

Em atualização