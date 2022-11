Peter Lehnert: "O futuro é digital, elétrico e circular"

Peter Lehnert, vice-presidente do BMW Group.

Acredita no futuro dos sistemas de transporte produzidos na Europa porque a inovação está subjacente - "é algo que nos está no sangue"- e porque a mobilidade torna a vida mais fácil. No BMW Group, Peter Lehnert garante que está a ser criado "um bom portefólio de produtos" que farão parte do futuro da mobilidade verde na Europa e no mundo. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o vice-presidente da marca germânica diz que acredita na força da indústria automóvel europeia e na capacidade que o Velho Continente terá para desenvolver as infraestruturas necessárias para a transição energética.

Como vê o futuro da mobilidade?

O futuro é digital, elétrico e circular e todos estes três itens têm que ser traduzidos em produtos que contribuam para a mobilidade do futuro. No BMW Group não queremos apenas criar produtos. Queremos criar produtos que vão ao encontro das necessidades das pessoas e dos objetivos de sustentabilidade.

Em termos de redução de emissões, a BMW está a livrar-se dos motores a diesel para trocá-los por elétricos ou de hidrogénio?

Acho que é sempre bom termos oportunidades diferentes. Investimos muito nos motores de combustão e talvez haja oportunidades para eles no futuro, mas para a generalidade da mobilidade acredito que o futuro é elétrico. Temos que investir em infraestrutura à medida que a mobilidade elétrica cresce. No entanto, precisamos de fontes de energia adicional que pode ser o hidrogénio ou outros combustíveis verdes. Penso que temos que oferecer diferentes alternativas de mobilidade. Podemos otimizar a mobilidade através de soluções intermodais - carro, comboio, e outros - que sejam o mais eficientes possíveis e permitam reduzir a pegada.

Já apresentaram um protótipo de hidrogénio. Ele vai chegar ao mercado?

O hidrogénio é algo que podemos carregar muito rapidamente e é útil, especialmente para deslocações longas. Começámos há anos a investigar os circuitos para o hidrogénio, os depósitos, e como produzi-lo. Existe um protótipo em fase de desenvolvimento, e que funciona, mas que não pode ser vendido a clientes privados, por isso, mantemo-lo em casa. Mas posso garantir que a história do hidrogénio na BMW irá continuar a ser escrita. Em termos de infraestrutura energética, a combinação entre energias verdes e o hidrogénio pode ser uma excelente opção na Europa. Mas, a chave para a mudança é a cooperação porque se pensarmos em silos nunca atingiremos a meta com que nos comprometemos. Temos que construir parcerias que nunca vimos antes, improváveis, por exemplo, entre os criadores de infraestruturas de energia e os fabricantes automóveis. Temos que construir toda a infraestrutura para que estas parcerias e combinações funcionem e para que a mobilidade se torne verde.

Entre os desafios da mobilidade refere a economia circular. Em que medida se encaixa aqui?

Na indústria automóvel temos que olhar para o que temos nos carros atuais para perceber o que pode ser reciclado e reaproveitado. Temos que perceber, nos carros novos, toda a cadeia de valor que temos, que energias são usadas na produção, que materiais temos, e desenhar os carros de forma circular. Porque para desconstruí-lo temos que separar os materiais que podem ser reaproveitados. Mas isto só funciona se o desenvolvermos de uma forma pensada para a circularidade. Temos igualmente que investir em novos materiais de base biológica, por exemplo, e extrair o CO2 da atmosfera que ajude a criar um ambiente CO2 negativo para determinadas peças do carro. No ano passado apresentámos ao público uma ideia que é um carro pequeno e leve, e que pode ser totalmente desmanchado e reciclado. E isto pode e deve ser uma realidade.

Os veículos autónomos serão uma realidade em breve?

Depende do conceito de "breve". Mas eles serão uma realidade até porque já testámos e, na verdade, não temos que esperar por eles porque aos poucos estamos a caminhar nesse sentido. Algumas das funcionalidades incluídas nos carros atuais já dão alguma autonomia ao carro. Mas chegaremos lá.

As alternativas na mobilidade afetam a força da indústria automóvel europeia?

Acredito no futuro dos sistemas de transporte produzidos na Europa porque é algo que nos está no sangue e porque a mobilidade torna a vida mais fácil. Temos o poder de transformar e, por isso, teremos um bom portefólio de produtos que farão parte do futuro da mobilidade verde. Não apenas carros, de quatro rodas, mas podemos ter mobilidade com duas ou três rodas. Todas as diferentes formas de mobilidade que possamos combinar com comboios, autocarros, bicicletas para concretizar as metas.

A eletrificação na indústria automóvel implica o fabrico de baterias e outros componentes. Como lidar com este desafio sem depender de mercados como a China?

Se tivermos a produção de baterias na Europa temos, posteriormente, que reciclá-las e as matérias-primas podem voltar à cadeia de abastecimento, o que é muito interessante, circular e sustentável. Na BMW estamos a investir fortemente nas nossas próprias baterias de forma a podermos distribuir o risco de uma única fonte de produção.

Que impacto estão a ter com crise energética e a guerra na Ucrânia?

Afeta a nossa cadeia de abastecimento. É difícil conseguir componentes. Tivemos que relocalizar a produção que era feita na Ucrânia, por exemplo, os cintos de segurança. Está a ter um grande impacto, mas atuámos rápido para atenuar. Vemos também um aumento de preços geral relacionado com a inflação, mas as limitações são as mesmas para todos. De qualquer forma, olhamos de forma positiva para o futuro e acreditamos que haverá um tempo depois da guerra na Ucrânia.