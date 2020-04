Petróleo com a maior quebra de procura de sempre em 2020

2020 vai ficar marcado pela maior quebra de sempre na procura de petróleo. A previsão é da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla original) e foi tornada pública esta quarta-feira, três dias depois do acordo da OPEP e dos países aliados para a redução da produção de petróleo em 9,7 milhões de barris/dia a partir de 1 de maio.

O corte acordado no domingo fica pouco acima da redução da procura estimada para 2020. A IEA, no relatório mensal, antecipa uma quebra recorde, em média, de 9,3 milhões de barris/dia, o que anula praticamente todo o crescimento verificado na última década.

Se olharmos para o cenário do mês de abril, o impacto é muito mais forte: este mês vai ficar marcado pela quebra de procura de 29 milhões de barris de petróleo/dia, atirando este indicador para o nível verificado há 25 anos, em 1995. Maio não será um mês muito melhor, com uma quebra de procura de 26 milhões de barris por dia. Em junho, a redução será de 15 milhões de barris/dia.

We just released @IEA’s latest monthly Oil Market Report. The numbers are staggering.

Global oil demand is set to plunge by 29 mb/d in April. Even if lockdowns ease in 2nd half, we expect demand to drop by 9 mb/d in 2020, erasing years of growth.

➡️https://t.co/lZcV1nFMzJ pic.twitter.com/gdO5kM73EY

— Fatih Birol (@IEABirol) April 15, 2020