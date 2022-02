Petróleo: Preço do barril de Brent supera barreira dos 95 dólares

Produção de petróleo em Angola © Rodger BOSCH / AFP

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril ultrapassou nesta segunda-feira a barreira dos 95 dólares no mercado de futuros de Londres, sendo negociado a 95,57 dólares.

Este valor representa um aumento de 1,15% face ao acerto da última sexta-feira e pode ficar a dever-se à crescente tensão sobre a situação na Ucrânia.

Na sexta-feira, o petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, tinha encerrado o dia no International Exchange Futures com uma valorização de 3,10 dólares em relação ao dia anterior.

A escalada da tensão sobre a possível incursão militar russa no território ucraniano desencadeou uma subida no preço do petróleo devido ao receio de problemas no fornecimento global de petróleo bruto, segundo especialistas, citados nesta segunda-feira pela EFE.