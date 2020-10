Petrolífera BP com prejuízos de 18,3 mil milhões até setembro

Bomba de gasolina da BP © Maria João Gala / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Outubro, 2020 • 11:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a BP indicou que nos primeiros nove meses apresentou prejuízos antes de impostos de 25.978 milhões de dólares (21.951 milhões de euros), enquanto obteve lucros antes dos impostos de 7.905 milhões de dólares (6.679 milhões de euros) no período homólogo do ano anterior.

Até setembro, o volume de negócios total do gigante petrolífero ascendeu a 134.932 milhões de dólares (114.017 milhões de euros), menos 35,8% na comparação com igual período do ano anterior.

As aquisições, por sua vez, totalizaram 99.301 milhões de dólares (83.909 milhões de euros), menos 36,4% em termos homólogos.

O presidente executivo da BP, Bernard Looney, explicou que a empresa tem projetos pela frente e que está focada em controlar os custos e reduzir o seu endividamento, que no final do trimestre (julho a setembro), se situava em 40.400 milhões de dólares (34.138 milhões de euros), mas que prevê que seja reduzido.