Pharol ganha processo contra o Fisco e abate 147 milhões de euros em potenciais perdas

A Pharol anunciou esta quinta-feira que foi notificada pela Autoridade Tributária da redução de responsabilidades num processo, que remonta a 2006, em 147 milhões de euros, depois de uma decisão favorável à empresa face a uma impugnação judicial.

Num comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Pharol disse que "foi hoje notificada pela Autoridade Tributária de nota de liquidação e demonstração de acerto de contas, relativas ao exercício fiscal de 2006, em execução de decisão proferida em processo de impugnação judicial, com desfecho favorável à pretensão" da empresa.

"Neste processo, a potencial responsabilidade tributária da Pharol foi materialmente reduzida de 170 milhões de euros, a 30 de abril de 2023, para 22 milhões de euros, à data de hoje, o que representa uma redução de 147 milhões de euros", destacou.

Assim, "em termos globais, o valor de potenciais contingências fiscais para a Pharol reduz assim de cerca de 390 milhões de euros a 31 de dezembro de 2022 para cerca de 241 milhões de euros à data de hoje (considerando já eventuais juros de mora dos processos)", referiu.

No seu relatório e contas de 2022, a empresa recordou que "na sequência de ter sido a sociedade dominante do consolidado fiscal do grupo PT, tem atualmente ainda em litígio uma série de liquidações fiscais dos anos anteriores a 2014".

Assim, em maio de 2014, e, "face ao acordo de combinação de negócios celebrado entre a Pharol e a Oi S.A., todas as responsabilidades inerentes a estas liquidações fiscais passaram para a responsabilidade da Oi, tendo a Pharol ficado solidariamente responsável", explicou.

Assim, "a Pharol tem atualmente ativas garantias bancárias (cerca de 84,6 milhões de euros), garantias da Oi (cerca de 34,3 milhões de euros num depósito em conta garantia e um contrato de penhor sobre 644.019.090 ações ordinárias da Oi), e saldos cativos em balanço para poder fazer face a potenciais liquidações fiscais advindas destes processos (cerca de 15,5 milhões de euros)".

Segundo a empresa, "as garantias bancárias e outras garantias apresentadas a favor das autoridades fiscais incluíam 85 milhões de euros a 31 de dezembro de 2022 e 2021, respetivamente, relacionadas com liquidações fiscais recebidas pela Pharol. A empresa impugnou judicialmente estas liquidações e, de acordo com a legislação portuguesa, prestou garantia, a fim de evitar a instauração de processo executivo", referiu.

A empresa explicou ainda que, "não obstante a caducidade e consequente cancelamento de parte das garantias, a maior parte dos processos fiscais mantêm-se em curso continuando a Oi responsável pelos mesmos e podendo ascender até 390 milhões de euros (de acordo com os consultores fiscais os processos com risco possível ou provável de perda para a Pharol ascendem a cerca de 36,1 milhões de euros)", referiu.