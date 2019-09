Pharol reforçou para 4,22% do seu capital social

A Pharol foi ao mercado nos dias 30 de agosto e 02 e 03 de setembro para comprar ações próprias, passando a deter 4,22% do seu capital, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A empresa concretizou uma série de operações em bolsa durante os dias 30 de agosto, 02 e 03 de setembro, segundo a nota enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após aquelas operações, a Pharol, antiga Portugal Telecom, “passou a deter 37.878.301 ações próprias, correspondentes a 4,2251% do seu capital social”, adianta o comunicado.

Estas operações fazem parte das medidas aprovadas “na assembleia-geral de acionistas realizada em 29 de março de 2019”, recorda o grupo no documento.

Nessa reunião, os acionistas votaram favoravelmente “a aquisição e a alienação de ações próprias”, que serão sujeitas a decisão do Conselho de Administração tendo em conta a situação do mercado “pelo período de 18 meses contados da deliberação”.

A contrapartida por estas ações deverá situar-se num intervalo de 25% “para menos e para mais relativamente à cotação mais baixa e média, respetivamente, das ações a adquirir no Euronext Lisbon, durante as três sessões de mercado regulamentado imediatamente anteriores à data de aquisição ou à constituição do direito de aquisição ou atribuição de ações, ou corresponder ao preço de aquisição resultante de instrumentos financeiros contratados e, nas alienações, não inferior em mais de 25% à cotação média no Euronext Lisbon das ações a alienar durante as três sessões de mercado regulamentado imediatamente anteriores à alienação”, segundo a mesma nota.

Em 28 de agosto, a Pharol já tinha comprado em bolsa 175 mil ações próprias, segundo informação enviada à CMVM.

Depois disso, em 29 de agosto, a Pharol comprou um total de 1,8 milhões de ações próprias, passando a deter 3,66% do seu capital social.

As ações da Pharol desceram hoje 2,93% para 0,11 euros na bolsa de Lisboa.