Pharol trava aumento de capital da brasileira Oi

A Pharol conseguiu travar o aumento de capital da Oi previsto no plano de recuperação judicial da operadora brasileira, informou a companhia liderada por Luís Palha da Silva ao mercado.

A companhia obteve da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) um deferimento parcial do pedido de medidas de urgência solicitado pela sua subsidiária Bratel impedindo o avanço do processo para o aumento de capital.

“De acordo com a ‘Decisão de Urgência’ [da CAM], a Oi deverá ‘se abster de implementar os aumentos de capital em questão, sob pena de multa de 122.923.791,41 reais (cento e vinte e dois milhões, novecentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)’”, lê-se na informação enviada ao mercado pela Pharol, acionista de referência da Oi.

O conselho de administração da operadora brasileira tinha aprovado na reunião que decorreu na segunda-feira, da 5 de março, avançar com os procedimentos para o aumento de capital.

“A Pharol tem conhecimento de que a Oi foi devidamente notificada da decisão de urgência antes da realização da reunião extraordinária do conselho de administração realizada no dia 5.03.2018”, informa a companhia.

O Plano de Recuperação Judicial, aprovado no final do ano passado pelos credores, propõe-se reduzir o passivo da operadora brasileira, que ronda os 65,4 mil milhões de reais (cerca de 16 mil milhões de euros), através da conversão de 75% da dívida dos credores, aos quais serão concedidos direitos sobre a companhia.

“O aumento de capital resultante da Capitalização de Créditos está sujeito ao direito de preferência dos atuais acionistas da Oi, nos termos do art. 171, §2º da Lei nº 6.404/76, que poderá ser exercido dentro de um prazo mínimo de 30 dias corridos, contados a partir da publicação de aviso aos acionistas que informará o início do prazo e as demais condições para o exercício do direito de preferência (“Aviso aos Acionistas”)”, informa a operadora brasileira. “Em caso de exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, em dinheiro, o número de ações a serem subscritas pelos Bondholders Qualificados será reduzido no montante correspondente e as importâncias pagas no exercício de tal direito serão entregues aos titulares dos créditos capitalizados, de forma pro rata aos créditos por eles detidos”, refere a companhia.

Na prática, caso os acionistas não participem no aumento de capital arriscam ver a sua participação fortemente diluída.

