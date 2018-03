Pharol trava aumento de capital da Oi. Brasileira contesta

Está aberta mais uma frente de combate entre acionistas e a gestão da operadora brasileira Oi. A Pharol, maior acionista da operadora brasileira, quer impedir o aumento de capital previsto no plano de recuperação da Oi, tendo obtido da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) um deferimento parcial que impede a operadora de implementar esse aumento de capital. A Oi considera que a decisão “cria obstáculos ilegais” à implementação do aumento de capital e que “tomará as medidas cabíveis para impedir qualquer prejuízo à implementação do Plano”.

O plano de recuperação juducial da Oi foi desenhado e negociado junto dos credores, pelo atual CEO Eurico Teles à revelia dos acionistas da Oi, entre as quais a portuguesa Pharol. O mesmo prevê a troca de dívida por capital e um aumento de capital que, não sendo acompanhado pelos acionistas levará a uma forte diluição da sua posição, podendo até 90% do capital da brasileira ficar nas mãos dos credores.

A Pharol quer impedir esse aumento de capital e, a 8 de fevereiro, deu entrada na 8ª Câmara Cível do Rio de Janeiro com um pedido suspensivo sobre a decisão de homologação do plano, no que toca a componentes que têm de ser aprovadas pelos acionistas em assembleia geral, entre as quais o aumento de capital, adianta fonte oficial da Pharol. “Esperamos ainda esta semana ter uma decisão”, diz.

Fonte oficial da Pharol fala de “campanha de desinformação da Oi” e desmente que o juiz desembargador tenha tomado uma posição contrária aos interesses da Pharol quando decidiu não suspender a reunião do conselho de administração na segunda-feira, em que foi decidido avançar com o aumento de capital. Segundo a Oi, “tal pedido foi negado justamente porque o desembargador não vislumbrou nenhuma afronta ao plano de recuperação judicial da companhia”.

No despacho, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o juiz justifica a decisão considerando que “inexiste, por ora, risco de irreversabilidade, com a consumação de grandes prejuízos, conforme alegado pela agravante, porque qualquer decisão advinda da citada reunião, não será implementada em curtíssimo lapso temporal, mas sim, necessitará de tempo razoável para ser executada, e até lá o efeito suspensivo do recurso em tela já estará decidido”.

Entretanto, junto da CAM a Pharol obteve uma decisão que obriga a Oi de se “abster de implementar os aumentos de capital”, sob pena de multa de mais de 122,9 milhões de reais.

A Oi reagiu. “A Companhia entende que tal procedimento arbitral, ao criar ilegais obstáculos à implementação do aumento de capital da companhia previsto no Plano, contraria a deliberação da Assembleia Geral de Credores que aprovou o Plano, a decisão judicial que o homologou, bem como outras decisões proferidas pelo Juízo da Recuperação Judicial, único juízo competente para decidir sobre a matéria em questão, conforme ratificado inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça”, acusam.