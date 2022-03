PHC software faturou 13 milhões de euros no ano passado

Entrevista ao CEO da PHC, Ricardo Parreira. © Jorge Amaral / Global Imagens

O volume de negócios da PHC Software, especialista em software de gestão, atingiu os 13,1 milhões de euros em no ano passado, continuando a crescer pelo sétimo ano consecutivo, sublinha a empresa em comunicado. Para estes resultados contribuiu o aumento global de 8% na venda de licenças de software.

A empresa, com escritórios em Lisboa, Porto, Maputo, Madrid e Lima, cresceu 25% nos mercados internacionais onde está presente. Neste momento, há 35 mil empresas a utilizaram o software da PHC em 25 países, adianta a PHC, num total de 162 mil utilizadores.

A empresa continua a apostar na área de Investigação & Desenvolvimento, na qual já investiu 2,2 milhões de euros em 2021, um aumento de 5,4%.

Como principais objetivos para 2022, a multinacional pretende consolidar a presença em mercados atuais, a nível de parceiros e clientes, amplificar a sua visibilidade, continuar a apoiar instituições locais (universidades, associações empresariais, entre outros), apostar em soluções de human capital management para uma melhor gestão de pessoas e procurar novos mercados para uma futura expansão.

O CEO da PHC Software, Ricardo Parreira, refere que "este crescimento deve-se ao reconhecimento que as empresas têm do valor do software PHC, mas, também, o resultado das nossas opções de gestão, de usarmos o software para potenciar a empresa. Há um número recorde de empresas e pessoas que utilizam o software PHC. Queremos continuar este caminho e ajudar cada vez mais empresas a fazer a transição para boas práticas de gestão na era digital."

"É fulcral continuarmos a desenvolver ferramentas para que as empresas tenham as pessoas a fazer cada vez mais trabalho de valor acrescentado. Estamos focados em que o software seja este agente de amplificação do potencial de todos os departamentos dentro das empresas", acrescenta Ricardo Parreira.