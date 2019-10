Philip Morris: “O nosso objetivo é tornar os cigarros obsoletos”

Lidera a área da sustentabilidade na Philip Morris International (PMI). Qual é a diferença entre uma empresa de tabaco e outras nesta área? A que prioridades estão mais atentos?

O que diferencia uma empresa de tabaco são os efeitos dos seus produtos na saúde dos consumidores. A meu ver uma empresa de tabaco não pode falar seriamente sobre sustentabilidade se não tiver no cerne da sua estratégia de sustentabilidade e de negócios a questão dos efeitos dos seus produtos na saúde. É isso que a PMI, e a Tabaqueira como sua subsidiária, está a fazer, com a empresa plenamente dedicada a substituir os cigarros por alternativas melhores, sem fumo.

Que tipo de iniciativas liderou ou incorporou, que realmente fazem a diferença na sustentabilidade das políticas da PMI?

Para alcançar o seu objetivo de um futuro livre de fumo, a PMI está a levar acabo uma profunda transformação das suas atividades, e essa transformação afeta todos os níveis da nossa cadeia de valor, desde a Investigação & Desenvolvimento e o cultivo de tabaco aos resíduos pós-consumo.

Antes de empreender esta grande transformação, a PMI já estava a executar programas de sustentabilidade de nível mundial, por exemplo, em termos de práticas laborais na área agrícola, com o objetivo de eliminar o trabalho infantil e garantir condições de trabalho humanas e justas para os produtores de tabaco, para além de várias iniciativas de redução da pegada de carbono. No entanto, não estávamos ativamente a falar sobre os nossos esforços de sustentabilidade, enquanto não estivéssemos a abordar o elefante na sala – os efeitos do consumo de tabaco na saúde, o impacto número um de sustentabilidade de uma empresa de tabaco.

A campanha de um mundo livre de fumo que a PMI está a liderar trouxe mudanças massivas ao seu trabalho e objetivos?

Para a PMI, a visão de um mundo livre de fumo não é uma campanha, é um objetivo de negócio. Como disse, trouxe grandes mudanças na forma de operarmos a todos os níveis da nossa cadeia de valor. O nosso empenho para com o nosso futuro livre de fumo não é apenas uma declaração, é um progresso medido através um conjunto de métricas do negócio – a que chamamos de métricas-chave de transformação do negócio – que permitem que todas as partes interessadas percebam a seriedade da nossa transformação e os progressos que estamos a fazer.

O nosso objetivo é que todos os fumadores que, de outra forma, continuariam a usar cigarros mudem para produtos sem fumo, e continuamos a alocar os recursos da empresa no sentido de alcançar essa ambição. No ano passado, os produtos sem fumo representaram cerca de 5% do seu volume de vendas, mas geraram quase 14% da nossa receita líquida excluindo impostos. Além disso, 60% de nossas despesas comerciais globais e 92% dos nossos investimentos globais em Investigação & Desenvolvimento foram alocados a produtos sem fumo.

Como e quando será que estes produtos sem fumo para os quais a PMI está tão empenhada em caminhar terão realmente um impacto nos países menos desenvolvidos?

O nosso objetivo é tornar os cigarros obsoletos em todo o lado – inclusive nos países de mais baixo rendimento e também nas populações de mais baixo rendimento em países com rendimentos mais elevados. Estamos a trabalhar nisto e a acelerar o ritmo de nosso progresso e o iQOS (sistema de aquecimento de tabaco) já é vendido com sucesso em vários países de rendimento médio. Desde o lançamento do nosso principal produto sem fumo, o iQOS, em 2014, cerca de 8,8 milhões de fumadores adultos em todo o mundo deixaram de fumar e mudaram para os produtos de tabaco aquecido da PMI. A nossa ambição é que, até 2025, pelo menos 40 milhões de fumadores consumidores da PMI tenham mudado para produtos sem fumo. Conseguir isto aceleraria o declínio do consumo de cigarros entre os nossos consumidores mais rapidamente, em mais de três vezes, por comparação com as metas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde.

Desfumar o mundo: os mitos e a realidade. Leia aqui

Portugal aprovou recentemente um projeto de lei sobre pontas de cigarro – quem atirar para o chão será objeto de uma coima. A ideia é resolver um problema de poluição. Acha que a PMI deveria fazer algo a este respeito, tornando os cigarros menos prejudiciais ao ambiente?

A melhor forma de tornar as pontas de cigarro menos prejudiciais para o ambiente é não as atirar para o chão. Na PMI estamos a adotar uma abordagem sistemática para a questão do lixo das pontas de cigarro, que envolve uma análise e uma tomada de ação relativamente às suas causas, aos fatores determinantes da mudança de comportamento, ao equipamento para um descarte adequado, e a uma sensibilização. Estamos em parceria com outras entidades a desenvolver e a partilhar abordagens inovadoras para reduzir de forma tangível o lixo das pontas de cigarro. As coimas podem desempenhar um papel dissuasivo eficaz na redução do lixo ao estimular a mudança de comportamento desejada.

A fábrica portuguesa da PMI foi a primeira a ganhar um certificado da Alliance for Water Stewardship pelo seu uso sustentável da água. É um exemplo a seguir por outras subsidiárias?

Temos muito orgulho na certificação Alliance for Water Stewardship da fábrica da Tabaqueira, uma subsidiária da PMI, e de ter sido a primeira empresa em Portugal a passar por este processo. Mais recentemente, a APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial reconheceu também os padrões sustentáveis de produção e consumo da Tabaqueira. Temos um compromisso para com uma gestão eficiente dos recursos hídricos em todas as nossas instalações – é por isso que aderimos à Alliance for Water Stewardship em 2017. Já temos seis fábricas certificadas em todo o mundo neste ano e planeamos ter todas as nossas fábricas certificadas até 2025.

No que diz respeito à sustentabilidade, quais são as temáticas mais urgentes em que a PMI precisa de agir?

A nossa principal prioridade é continuar a avançar na nossa trajetória de “desfumar” o mundo, substituindo os cigarros por melhores alternativas, abordando os desafios da sustentabilidade em toda a nossa cadeia de valor e aproveitando as oportunidades para agregar valor à sociedade. Isso inclui abordar questões prementes tais como mitigar as alterações climáticas e eliminar o trabalho infantil. Mas é importante lembrar que a capacidade de todas as partes relevantes participarem num diálogo colaborativo e conjunto será essencial para fazer progressos significativos no sentido da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – o que também é verdade no que se refere ao ritmo da progressão da nossa transformação no sentido de se “desfumar” o mundo.