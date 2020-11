PickUpLocal. Compre no seu produtor local e recolha em 25 super Auchan pelo país

Compra no seu produtor ou artesão local e pode levantar em mais de duas dezenas de supermercados Auchan pelo país. PickUpLocal é um serviço criado pela retalhista alimentar para reforçar o seu compromisso com a produção local e nacional. "Até setembro, foram compradas 5.900 toneladas, o que significa um crescimento de 21,8% face ao mesmo período do ano anterior", adianta fonte oficial da cadeia ao Dinheiro Vivo.

Mas este é um projeto dirigido aos pequenos produtores, gratuito, que vai permitir aos consumidores levantar num espaço facultado para o efeito, nos pontos de venda Auchan.

"Com esta iniciativa, a Auchan quer reforçar o compromisso assumido há mais de 25 anos de apoio à produção local e aos pequenos produtores. Queremos ser uma plataforma de apoio aos pequenos produtores e, com esta iniciativa, facultamos mais uma alternativa para que consigam escoar as suas mercadorias, num contexto em que estão a ter muitas dificuldades para ultrapassar as restrições existentes", justifica fonte oficial.

Recentemente, lembra, "de forma a simplificar e a agilizar a comunicação, a Auchan já tinha criado um formulário no seu site, que permite aos produtores locais, interessados em trabalhar com a marca, contactar a empresa de forma rápida e simples".

A cadeia, reforça a mesma fonte, já "conta com mais de 100 parcerias duráveis e equilibradas com pequenos produtores, situados num raio de 50km dos pontos de venda, que entregam loja a loja, e oferecem produtos de qualidade, saudáveis e com uma rastreabilidade exemplar."

"Hoje, cerca de 90% das compras da Auchan são feitas a fornecedores nacionais e mais de 700 dos artigos comercializados nas lojas são provenientes de produtores locais. Em 2019, a Auchan comprou mais de 6 mil toneladas de produtos a fornecedores locais, o que representa um aumento de 13,2% em relação a 2018", diz. "Até setembro, foram compradas 5.900 toneladas, o que significa um crescimento de 21,8% face ao mesmo período do ano anterior, adianta ao Dinheiro Vivo.

Das rede de 64 lojas Auchan, o PickUpLocal vai estar disponível em 25 - Guimarães, Santo Tirso, Famalicão, Vila Real, Gaia, Matosinhos, Gondomar, Maia, Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz, Alverca, Coina, Setúbal, Almada, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Amadora, Alfragide, Paço d'Arcos, Cascais, Sintra, Faro e Portimão, colocando a cadeia, além do espaço para o levantamento dos produtos, colaboradores disponíveis para apoiar o serviço. "Diretamente 25 (colaboradores), mas temos toda uma equipa pronta a colaborar", informa fonte oficial da cadeia. Os pontos de recolha funcionam das 11h às 20h.

O que ganha a Auchan?

A cadeia funciona apenas como plataforma de contacto - e ponto de recolha e entrega - entre produtores e consumidores. Por exemplo, um produtor de compotas artesanais, que realiza vendas através de um website próprio, pode inscrever-se em Auchan-retail.pt e a partir daí aderir ao serviço, dando aos clientes mais uma opção de entrega/levantamento dos produtos adquiridos. "A transação é independente da Auchan. O cliente faz a compra e o pagamento diretamente ao produtor", frisa fonte oficial.

Pode encontrar o formulário aqui

A vantagem, refere a Auchan, é que "além de um pickup totalmente gratuito, o produtor tem a vantagem de poupar na logística das entregas, concentrando-as num único local se assim o entender, e ainda poupar na pegada de carbono."

A lista de produtores locais, pequenos comerciantes e artesãos pode ser consultada em Auchan&Eu. "Em dois dias aderiram mais de 20 produtores locais, pequenos comerciantes ou artesãos. O nosso objetivo é chegar ao maior número de empresas locais", revela fonte oficial.

Mas o que ganha a Auchan com este serviço? Alguma comissão - como, por exemplo, os marketplace - pelo serviço prestado? "A Auchan não terá qualquer benefício financeiro com este serviço. A nossa missão é apenas ajudar os produtores locais, numa altura adversa, sem qualquer custo quer para o produtor, quer para o respetivo cliente", garante fonte oficial ao Dinheiro Vivo. O serviço "estará disponível gratuitamente enquanto vigorar o Estado de emergência", indica a empresa. Que não adianta quais os custos que esta nova solução irá ter. "Para este projeto, alocámos colaboradores das lojas para rececionar e entregar as encomendas aos clientes com toda a comodidade e segurança, e desenvolvemos também a produção de suportes/materiais para as lojas", refere apenas.