Picowines quer duplicar vendas em 2021

Pedro Cavaleiro é o diretor-geral da Picowines © Direitos Reservados

Tradicionalmente dependente do mercado regional, que assegura 60 a 70% das vendas da cooperativa, a falta de turistas, em 2020, penalizou duramente a Picowines - Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico: as vendas caíram mais de 40%, para 619 mil euros, num ano em que a produção mais do que duplicou. "Foi um ano muito desafiante", diz Pedro Cavaleiro, diretor-geral da cooperativa.

Que começou logo pela obrigatoriedade de engarrafar as 200 mil garrafas da colheita de 2019, com o investimento consequente em garrafas e rolhas e outros consumíveis, para uma produção que "ainda não encontrou mercado". E este ano vai ter de fazer o mesmo para as 150 mil garrafas da colheita de 2020, embora o espaço comece a escassear. O que vai obrigar à construção de um armazém adjacente à cooperativa, o único investimento planeado para 2021. "É um ano muito complexo para investimentos, vamos fazê-lo porque precisamos mesmo", reconhece Pedro Cavaleiro.

A cooperativa ainda está a dever metade da campanha de 2019 e toda a campanha de 2020 aos seus associados. Este responsável admite que, este ano, há alguns indicadores positivos. O mercado nacional "está a correr francamente bem". "Estamos a trabalhar bem, com novos clientes e a explorar novas oportunidades de negócio", explica. A insularidade é um problema e obrigou mesmo a arrendar um armazém em Loures, de modo a minimizar a situação. "Uma encomenda pode levar 60 ou mais dias a chegar ao cliente. Só do Pico a Lisboa são, pelo menos, 45 dias", explica.

Mas os vinhos da Picowines, que detém marcas como Frei Gigante, Terrantez do Pico, Terras de Lava ou Lajido Seco, numa gama que vai dos brancos aos licorosos, sem esquecer os tintos, espumantes e rosados, estão, também, a conquistar novos mercados, designadamente no continente asiático e no Norte da Europa. Embora as exportações valham, apenas, 10% das vendas totais, a cooperativa consegue já colocar os seus vinhos em 20 países, com especial destaque para o mercado americano e europeu.

O objetivo para 2021 é, no mínimo, duplicar vendas e ultrapassar os 1,2 milhões de euros de faturação. "Temos uma expectativa de que as coisas melhorem significativamente na região em termos da covid e pretendemos reaproximar-nos das outras oito ilhas do Açores", explica Pedro Cavaleiro, de olhos postos no verão e no turismo inter-ilhas.

No plano nacional, a intenção é de aumentar a notoriedade da marca. "Queremos colocar a cooperativa do Pico no panorama mediático do vinho, com ações e campanhas publicitárias e com provas online. Quero que o consumidor consiga perceber porque é que são vinhos tão exclusivos e tão especiais", frisa Pedro Cavaleiro, acrescentando: "Não preciso que pensem em nós como os melhores, queremos é que toda a gente saiba quem somos, porque, a partir daí, tenho a certeza absoluta que vamos conseguir estar junto dos nossos clientes".