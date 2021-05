Piloto todo-o-terreno dá gás à Ford Trucks em Portugal

Uma das apostas para este ano são os veículos pesados para o setor da construção. © D.R.

Sob o comando do piloto todo-o-terreno Bruno Oliveira, a Ford Trucks entrou no país com o acelerador a todo o gás. Os veículos pesados de bandeira norte-americana abriram novas alas neste segmento de mercado. Foi a primeira marca de pesados a entrar em território nacional nas duas últimas décadas, poucos meses antes do deflagrar da pandemia. Mesmo assim, ultrapassou os objetivos propostos e antecipou metas. A representação, a cargo da Oneshop, já implicou um investimento de seis milhões de euros.

No ano passado, o primeiro exercício completo da Ford Trucks Portugal, foram vendidas 141 viaturas, que geraram um volume de negócios de 21 milhões de euros, num ano em que o setor registou uma quebra de 27,9% face a 2019. "Como o mercado está ainda em desaceleração, significa que alguma marca deixou de vender e nós ocupámos esse lugar", justifica o diretor-geral da empresa. A entrada dos pesados da Ford deu "uma nova dinâmica ao setor". Em pouco tempo atingiram "os três dígitos de veículos Ford Trucks a circular nas estradas nacionais".

Para operacionalizar o novo negócio, a Oneshop investiu, em outubro de 2019, quatro milhões de euros em instalações e equipamentos, e logo depois mais dois milhões para desenvolver a rede de concessionários de pós-venda. Com sede em Alverca do Ribatejo, local onde também está instalada a base da rede comercial e os serviços de apoio à marca, a importadora estendeu rapidamente a sua teia no país.

Como descreve Bruno Oliveira, engenheiro mecânico que ainda hoje representa as cores dos Açores no Campeonato Nacional Todo-o-Terreno, a rede da Ford Trucks já tem pontos de assistência em Loulé, Alverca, Meirinhas, Albergaria-a-Velha, Viseu e Vilar do Paraíso. Esta expansão foi bem mais rápida do que estava projetado. "O crescimento registado no ano passado obrigou a marca a antecipar alguns investimentos", sublinha. Assim, a Oneshop Centro, que deveria iniciar operação como reparador autorizado na zona de Leiria e Pombal em 2022, arrancou com a atividade já neste ano. No Porto (Vilar do Paraíso), iniciou trabalhos em julho de 2020 em vez de 2021, como estava previsto. E adianta: "A única zona que ainda está em aberto é Braga, situação que deverá ser corrigida este ano, quando o plano inicial apontava para 2022". Este crescimento foi acompanhado por uma resposta de 24 sob 24 horas ao cliente.

O veículo de transporte de mercadorias F-Max foi a estrela das vendas em 2020, numa gama que também integra veículos pesados para construção civil e para aplicações municipais. Aliás, é nestes dois segmentos de viaturas rígidas que a Ford Trucks Portugal vai agora centrar-se. Segundo Bruno Oliveira, "vamos apostar nos camiões de construção de quatro eixos, onde a marca é muito forte noutros países, e nos camiões de recolha de resíduos sólidos", já que desde janeiro "temos disponível o motor de nove litros com caixa automática, que representa 90% das vendas" a nível global.

Bruno Oliveira defende que a Ford Trucks Portugal é ainda "muito pequena"" para se focar em nichos. Para já, a estratégia assenta num método que garante stock e pipeline de veículos ajustados às necessidades dos clientes, entregas imediatas e peças disponíveis quase a 100%, e formação técnica da rede de assistência. Segundo afirma, "hoje somos vistos pelo mercado como uma marca premium alternative, com os melhores TCO (custos totais de operação) e com condições de trabalho de excelência".

O segundo ano de atividade está a correr sobre rodas. No primeiro trimestre, a Ford Trucks Portugal conquistou uma quota de mercado de 6% no segmento dos veículos acima das 16 toneladas e superou as incertezas que a pandemia trouxe à economia. Para 2021, aponta como objetivos vender 200 veículos e atingir um volume de faturação da ordem dos 25 milhões de euros. O negócio será alavancado pelo lançamento do novo modelo F-Max Range, com uma autonomia até cinco mil quilómetros e um depósito de combustível com capacidade de 1350 litros, pela introdução do modo Eco+ nos veículos, solução que permite aumentar a eficiência do combustível, e de mecanismos que oferecem maior conforto na condução e na mobilidade (nova transmissão automatizada de nove velocidades e eixo traseiro direcional).

O grupo Oneshop, constituído em 2005, é especializado na distribuição de veículos pesados, comerciais ligeiros e de passageiros, e na prestação de serviços de assistência. Além da Ford Trucks, representa em Portugal as marcas Mazda e Volkswagen Veículos Comerciais.