Pilotos acusam tutela de compactuar com "caos completo" na TAP

Bissau, 22/02/2022 - Avião da TAP, A320 no Aeroporto Osvaldo Vieira, na Guiné Bissau. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Sindicato dos Pilotos e da Aviação Civil (SPAC) acusa a TAP de se encontrar num "caos completo" e responsabiliza o ministério liderado por Pedro Nuno Santos por não intervir na gestão da companhia.

"Um brilhante plano de reestruturação (que ninguém conhece) assente no despedimento cego de trabalhadores e em cortes salariais nunca antes vistos para os poucos que ficaram, levou a uma situação inimaginável para quem desenhou o plano: o caos completo", refere a estrutura sindical num comunicado interno a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O SPAC lamenta que a tutela não tome uma posição na empresa gerida por Christine Ourmières-Widener. "Estes atos arbitrários e fraturantes acontecem com o conhecimento do ministério das infraestruturas, que esperávamos que fosse o último reduto de intervenção para alterar a forma de operação da gestão da TAP, pela qual o ministério é responsável", adianta a nota.

No início desta semana, a CEO endereçou uma carta aos trabalhadores da empresa afirmando que "a operação deste verão é fundamental para impulsionar o bom desempenho da TAP e garantir os resultados acordados com as instituições europeias" e isso "exigirá um esforço" de todos os trabalhadores. "Podemos arrepender-nos se não aproveitarmos ao máximo a oportunidade que se nos depara", sublinhou a gestora.

Os pilotos reiteram as críticas à companhia de bandeira e, em resposta à missiva de Ourmières, dizem que "a "boa vontade" dos trabalhadores não existe, porque legitimamente se sentem explorados" e que, por isso, se assiste "ao caos que têm sido estes dias e que tem prestado um serviço sofrível aos passageiros".

"A gestão da TAP não consegue entender como é que os seus pilotos, depois de verem os seus salários reduzidos pela metade não querem fazer trabalho extraordinário enquanto se mantiverem os cortes salariais", reforçam, acusando a companhia de gastar "milhões de euros dos contribuintes portugueses na contratação de empresas como a Bulgaria Air, Eastern airways, Hifly ou Euroatlantic, para realizar os voos da TAP porque despediram e dispensaram trabalhadores a mais".

O sindicato que representa os pilotos da transportadora lamenta ainda que a TAP não siga o exemplo das congéneres europeias em matéria de aumentos salariais.

"Quando todas as companhias aéreas da Europa e Estados Unidos já retiraram a totalidade dos cortes salariais aos seus pilotos e neste momento negoceiam aumentos, porque reconheceram que é mais barato do que pagar indemnizações a passageiros e contratar empresas estrangeiras, a administração da TAP mantém-se firme no caminho oposto, desvalorizando o trabalho dos seus pilotos", apontam.