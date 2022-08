Pilotos acusam TAP de "desperdiçar" receitas da operação de verão

© Lisa Soares/Global Imagens

A retoma do turismo tem impulsionado a recuperação do tráfego aéreo que não tem tido mãos a medir com o regresso das viagens internacionais. Os meses de elevada procura têm sido uma oportunidade para as companhias aéreas mitigarem os prejuízos dos anos de pandemia mas, na opinião dos pilotos da TAP, a transportadora está a fazer uma gestão com "milhões de erros".

Os trabalhadores voltam a apontar o dedo à empresa acusando-a de desperdiçar as receitas do período de verão, devido, sobretudo, à contratação de serviços externos e ao pagamento de indemnizações aos passageiros por causa dos atrasos e cancelamentos.

"Recorde-se que, em 2018, por não ter ainda aviões e pilotos para realizar os voos que tinha vendido, a TAP recorreu à contratação externa de companhias aéreas para realizar os seus voos, tendo para isso pago cerca de 200 milhões de euros. Em 2022, depois de ter dispensado aviões e pilotos, a TAP quase triplicou a contratação externa com contratos de ACMI a várias companhias aéreas, algumas com sede em paraísos fiscais. As contas deste ano vão refletir a profundidade desta ação com bastante mais que os 200 milhões de euros pagos em 2018", refere o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) em comunicado.

A estrutura sindical estima ainda que o valor das indemnizações a passageiros seja avultado. "Também em 2018, a TAP pagou cerca de 55 milhões de euros em indemnizações a passageiros. Um valor que poderia ser considerado incrível, não fosse em julho de 2022 terem sido cancelados quase 500 voos da TAP. Ou seja, em apenas um mês, mais do que o total de voos cancelados em 2018", diz.

O SPAC adianta também que continuam parados os dois aviões A330 "convertidos" em cargueiros, "a acumular prejuízo a um ritmo alucinante de um milhão de euros por mês". "Um prejuízo acumulado a ultrapassar os 21 milhões de euros. Assumido o falhanço da conversão, serão agora reconvertidos para aviões de passageiros, com o inerente custo adicional de material, mão de obra especializada e homologações, com custos que representam mais alguns milhões de euros perdidos, neste processo inútil de converte/desconverte", detalha o sindicato.

Os representantes dos pilotos lamentam ainda os gastos inerentes à mudança da sede da TAP para o Parque das Nações.