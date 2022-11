Pilotos da Kenya Airways suspendem greve e regressam quarta-feira ao trabalho

© Pixabay

Os pilotos da Kenya Airways regressam quarta-feira ao trabalho, anunciou esta terça-feira a Associação de Pilotos da Linha Aere do Quénia (Kalpa, no acrónimo em inglês), na sequência de uma decisão judicial que ordenou a retoma das atividades.

"Os nossos membros devem regressar ao serviço" às 06:00 (03:00 em Lisboa) de quarta-feira, lê-se num comunicado da Kalpa, divulgado esta noite.

A greve, que se tinha iniciado no sábado, causou centenas de cancelamentos de voos e bloqueou milhares de passageiros.

A ordem partiu do tribunal de Relações Laborais de Nairobi, que ordenou o regresso ao trabalho "impreterivelmente" até às 06:00 de quarta-feira, terminando a greve iniciada no sábado, apesar de uma proibição judicial, com data de 31 de outubro.

O tribunal também pediu à direção da empresa, que descreveu a greve como "ilegal", para deixar os pilotos "desempenharem as suas funções sem assédio ou intimidação e, acima de tudo, para não adotarem qualquer ação disciplinar contra eles, enquanto se aguarda a investigação e decisão" do caso, segundo a decisão da juíza Anna Mwaure.

A greve, que começou na manhã de sábado (03:00 em Lisboa) no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, em Nairobi, provocou o cancelamento de dezenas de voos, afetando dezenas de milhares de passageiros e ameaçando minar a situação económica da Kenya Airways, que tem sido deficitária nos últimos anos.

Esta terça-feira, no quarto dia da greve, a Kenya Airways anunciou que, tal como no dia anterior, "a maioria" dos seus voos foram cancelados.

No domingo, 56 voos foram cancelados, o que perturbou os planos de 12.000 passageiros, de acordo com a companhia.

Os pilotos exigiam o restabelecimento das contribuições para um fundo de previdência e o pagamento de salários não pagos durante a pandemia de covid-19.

A empresa disse que a greve era "ilegal" e anunciou na segunda-feira à tarde que iria "retirar imediatamente" o acordo de reconhecimento mútuo e o acordo coletivo assinado com o sindicato.

A Kenya Airways, propriedade do Estado queniano e do grupo Air France-KLM, é uma das maiores companhias aéreas de África, ligando vários países à Europa e à Ásia.

A greve agravou as dificuldades enfrentadas pela companhia aérea nacional do Quénia, que tem vindo a registar prejuízos há anos, apesar das injeções regulares de milhões de dólares por parte do Governo. A empresa estimou que a greve estava a causar perdas de 2,5 milhões de dólares (2,51 milhões de euros) por dia.

Em agosto, a companhia anunciou uma perda semestral de 81,5 milhões de dólares (81,23 milhões de euros) devido aos elevados custos de combustível, apesar de uma injeção governamental de 520 milhões de dólares (518 milhões de euros).

Na semana passada, a direção disse que estava a caminho da recuperação, com pelo menos 250.000 passageiros por mês, e que visava reduzir os seus custos operacionais globais em 10% até ao final de 2023.

A Kenya Airways foi fundada em 1977, após o desaparecimento da East African Airways e transporta mais de quatro milhões de passageiros para 42 destinos por ano.