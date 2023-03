Pilotos da TAP desconvocam greve marcada para a Páscoa

tap aeroporto de lisboa avioes aviao tap aeroporto © PAULO SPRANGER

Dinheiro Vivo 29 Março, 2023 • 17:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) desconvocou a paralisação prevista para os dias 7 a 10 de abril, em plena Páscoa. Em comunicado, a estrutura representativa dos pilotos garante que, "ao contrário do veiculado desde segunda-feira, apenas hoje foi notificada pela comissão executiva da TAP que o protocolo para revisão das condições impostas pelo Acordo Temporário de Emergência está validado por parte do acionista, representado pelo Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas".

O acordo assinado entre o SPAC e a comissão executiva da TAP, que contou já com a participação do novo CEO que ainda não assumiu oficialmente o lugar, Luís Rodrigues, foi aprovado em assembleia de pilotos no passado dia 23 de março, e já teria luz verde do ministério das Infraestruturas. No entanto, tendo a transportadora aérea nacional tutela partilhada com o ministério das Finanças, precisava da assinatura do ministro Fernando Medina. O acordo, segundo avançou o jornal ECO no fim de semana, estava há duas semanas nas Finanças a aguardar aprovação.

"Cumprida esta formalidade por parte do Governo, será levantado nas próximas horas o pré-aviso de greve dos pilotos da TAP Air Portugal, anunciado no passado dia 23 de março", confirmam agora os pilotos.

Para o SPAC, "ficam assim sanados alguns dos maiores obstáculos ao entendimento entre as partes, nomeadamente na situação de coexistirem pilotos ainda abrangidos pelo processo de despedimento coletivo com a contratação simultânea de outros pilotos, resultando assim numa maior retenção de talento".

O sindicato destaca, no acordo, além da integração dos pilotos despedidos; o pagamento aos oficiais pilotos com funções de comando em cruzeiro; o pagamento do dia de serviço de assistência no aeroporto e dos simuladores; a aplicação das mesmas medidas aplicadas recentemente a outras classes profissionais e "a compensação, em abril e maio, das rubricas referentes à ajuda de custo complementar e o seu acerto anual, com retroatividade a março".