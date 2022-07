Pilotos da TAP marcam manifestação para terça-feira

A tensão entre a TAP e os pilotos parece não ter fim à vista e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e a Comissão Sindical vão avançar com uma manifestação já na próxima terça-feira, 02 de agosto.

"Dadas as várias recusas do Conselho de Administração da TAP Air Portugal, para a realização de reuniões de trabalhadores, a Direção do SPAC e a Comissão Sindical apelam à participação massiva dos pilotos nesta iniciativa, que pretende demonstrar a sua insatisfação perante os atropelos, as injustiças e a forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos", informam as estruturas sindicais em comunicado.

O protesto destina-se a todos os pilotos da companhia "que não se encontrem ao serviço" e terá início pelas 08h30 em frente ao TTA - Terminal de Tripulações do Areeiro terminando pelas 10h30 no Campus TAP.

A recusa da administração da TAP em aprovar a realização dos plenários de trabalhadores nas instalações da empresa é um dos motivos que tem estado na origem da tensão crescente entre as partes. Os pilotos reclamam também a eliminação dos cortes salariais de que foram alvo, no âmbito do processo de reestruturação da empresa, alegando que a retoma da operação da companhia. Ainda ontem, o SPAC acusou a TAP de se encontrar num "caos completo" e responsabilizou o ministério liderado por Pedro Nuno Santos de não intervir na gestão da companhia.

"Quando todas as companhias aéreas da Europa e Estados Unidos já retiraram a totalidade dos cortes salariais aos seus pilotos e neste momento negoceiam aumentos, porque reconheceram que é mais barato do que pagar indemnizações a passageiros e contratar empresas estrangeiras, a administração da TAP mantém-se firme no caminho oposto, desvalorizando o trabalho dos seus pilotos", apontou o SPAC num comunicado enviado ontem.