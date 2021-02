Pilotos divididos sobre acordo de emergência com a TAP

tap aeroporto de lisboa avioes aviao tap aeroporto © PAULO SPRANGER

O acordo de emergência que o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil negociou com a TAP, e que prevê um corte salarial anual para estes profissionais que vai dos 50% em 2021 aos 35% em 2024, não é consensual entre os seus associados.

A notícia é avançada pelo jornal Negócios que dá conta que em causa está, não só, a dimensão dos cortes nos salários, que este ano são reduzidos a metade, mas também o facto de o acordo não associar uma recuperação do rendimento a um crescimento do volume de trabalho. Ou seja, os pilotos não aceitam que os cortes se mantenham quando a companhia começar a retomar a atividade.

Ainda segundo o mesmo jornal, as críticas aos termos do acordo estendem-se a pilotos afetos à direção do sindicato, que, contactado, nada quis comentar. O acordo de emergência abrange os 1.252 pilotos associados do SPAC, sendo que os cortes salariais foram propostos pelos dirigentes sindicais como forma de minimizar os despedimentos a realizar. A TAP queria despedir 500 pilotos.

Caso os pilotos venham a chumbar este acordo de emergência, a companhia aérea avançará com a imposição de um regime equivalente. Com as empresas do grupo classificadas como estando em situação económica difícil, os acordos de empresa ficaram suspensos.