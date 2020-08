Pingo Doce abre novo PD & Go em Belverde. É o quinto super a abrir em 2020

O Pingo Doce abriu um novo Pingo Doce & Go em Belverde, no concelho do Seixal. O super de conveniência, instalado em postos de abastecimento da BP, é o quinto da cadeia do grupo Jerónimo Martins a abrir em 2020.

A nova loja no concelho do Seixal foi a segunda a abrir em julho, depois do super que abriu no Entroncamento Lameira a 23 de julho. As duas lojas juntaram-se às três que abriram durante o primeiro semestre, uma delas (a Tapada das Mercês) abriu ainda durante o período do confinamento, a 24 de abril.

Até junho, a cadeia além das três aberturas realizou seis remodelações, segundo a informação prestada no relatório de contas. O investimento realizado pelo grupo nesta aberturas não é conhecido. Até junho, o grupo de retalho alimentar investiu 142 milhões de euros em Portugal, Polónia e Colômbia, com o mercado polaco a absorver 43% desse valor.

Nos primeiros seis meses do ano, o grupo viu os lucros recuar 36,2% para 104 milhões até junho, com as vendas a subir 4,6%, para 9,3 mil milhões de euros.

Em Portugal, o Pingo Doce recuou as vendas 2,9%, para 1,838 mil milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano, com as vendas a cair 8,8% no segundo trimestre, a registar o impacto da pandemia ao nível de custos e a limitação imposta ao nível de clientes em loja, especialmente penalizador para a insígnia, como admite o grupo.