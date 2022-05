Pingo Doce com mais 440 mil euros para projetos sociais no programa Bairro Feliz

Inscrições para o projeto estão abertas até dia 2 de junho © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Foi da proximidade entre cada loja Pingo Doce com os seus clientes que nasceu a ideia do programa Bairro Feliz, em 2019. O bairro onde vivemos é uma extensão da nossa casa e como tal de ser preservado e melhorado. "E foi por isso que o Pingo Doce, quando criou o Bairro Feliz, considerou fundamental dar espaço e tornar possível a participação dos vizinhos e da população em geral neste programa que dá voz e apoia quem quer fazer a diferença no seu Bairro", explicou ao Dinheiro Vivo, a diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce, Filipa Pimentel.

O Bairro Feliz - cujas inscrições decorrem até dia 2 de junho - é um programa através do qual cada loja Pingo Doce apoia uma causa próxima e que tenha um efeito positivo na sua comunidade. Cada projeto vencedor recebe mil euros para ser implementado. Esta é a quarta edição do programa e, no total, o apoio para estes projetos será de cerca de 440 mil euros.

Nas três primeiras edições inscreveram-se mais de três mil projetos, foram distinguidas 591 causas e foram doados 567 mil euros.

Como refere Filipa Pimentel, este valor "foi definido tendo em conta a intenção de uma maior ampliação possível do programa a mais projetos por todo o país e ilhas". A responsável indica que nas três primeiras edições foram apoiadas mais de 580 causas, "o que representa um investimento do Pingo Doce de mais de meio milhão de euros". Nesta quarta edição serão apoiadas mais de 440 novas ideias, com até mil euros cada, reforça.

Para Filipa Pimentel, o facto de o Pingo Doce ser próximo dos seus clientes e os funcionários de cada loja conhecerem os moradores dos bairros onde estão inseridos é uma mais-valia para esta iniciativa. "Tendo presente a nossa dimensão que nos permite chegar diariamente a milhares de pessoas, assumimos o compromisso de promover a cidadania e o envolvimento das pessoas e dos seus bairros", resume.

Ao fim de três edições e em jeito de balanço, a responsável revela que o que mais a marca neste projeto é e generosidade dos portugueses. "É emocionante ver como são solidários e atentos aos seus pares, pela forma como aderem a estas iniciativas e elegem as causas comuns que mais beneficiam a sua comunidade".

Ao longo destes anos as necessidades das populações têm vindo a tornar-se evidentes, devido aos projetos que vão chegando para votação. Como refere Filipa Pimentel, o "Bairro Feliz" pretende incentivar a que estejamos "atentos ao que nos rodeia, a cuidar de quem está à nossa volta, dos vizinhos, dos idosos que por ali vivem mais sozinhos, por melhores condições para todos, para mais brincadeiras no bairro, maior estima pelos espaços verdes e valorização de quem olha por nós" e que venha a ser um motor de reflexão e ambição por bairros melhores e mais felizes.

Como tal, o programa não tem data definida para terminar e Filipa Pimentel garante que espera "ajudar durante muitos anos os Bairros dos quais fazemos parte".

As inscrições para o 'Bairro Feliz' podem ser efetuadas pela comunidade e são depois avaliadas por um grupo de jurados, composto por cerca de 200 especialistas nas suas diversas áreas de atuação. O júri seleciona duas causas por cada loja, que irão depois estar em votação por parte dos clientes, na última fase do Programa. Serão os vizinhos e os moradores a decidir qual a causa que vão querer apoiar com os mil euros.