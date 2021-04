Pingo Doce e Recheio apoiam reabertura. Há 2 milhões de euros em vales de compras para dar ao restaurante lá do bairro

O Pingo Doce e o Recheio vão apoiar a reabertura da restauração com 2 milhões de euros em vales de compras. Até 25 de abril os clientes que façam 50 euros ou mais em compras no Pingo Doce podem entregar um vale de compras de 5 euros, a descontar no Recheio, a um restaurante da sua escolha.

"Hoje, mais do que nunca, a restauração precisa de todos nós. Com esta iniciativa, o Recheio vem mostrar que está fortemente empenhado na dinamização do canal HoReCa, um setor tão importante para a economia nacional. Nesta nova fase em que os nossos clientes reabrem portas, estamos, uma vez mais, ao seu lado, apoiando e contribuindo para acelerar a retoma dos seus negócios", diz Nuno Begonha, diretor-geral do Recheio.

A iniciativa, que envolve as duas cadeias do grupo Jerónimo Martins, surge logo reabertura das salas da restauração e dos cafés, visando apoiar, com a ajuda dos clientes do Pingo Doce, um canal que representa 35% das vendas do Recheio, segundo o relatório e contas do grupo em 2020. O ano passado a cadeia registou uma quebra de 15,9% nas suas vendas, absorvendo o impacto da pandemia no setor e no turismo.

"O Pingo Doce é uma loja de proximidade, muito integrada em cada bairro onde está inserido e com uma relação estreita com a comunidade. Por isso, nesta que considero ser a maior onda solidária para apoiar a restauração nacional, fizemos questão de envolver os nossos clientes, criando um movimento circular em que as próprias pessoas escolhem o restaurante ou café que querem ajudar, entregando o vale que receberam no Pingo Doce", afirma Isabel Ferreira Pinto, diretora-geral do Pingo Doce.

No que consiste o apoio

Ao todo, a Jerónimo Martins tem 400 mil vales de 5 euros, perfazendo um total de 2 milhões de euros de apoio. "Esta é uma iniciativa que se pretende que seja de todos, do Recheio, do Pingo Doce e de todos os portugueses. Temos 2 milhões de euros para dar à restauração, mas são os consumidores finais que vão poder dizer a quem gostariam de os dar", destaca Vanessa Silva, diretora de marketing do Recheio, em declarações ao Dinheiro Vivo.

"Desenvolvemos uma mecânica que assenta na oferta de um vale de compras Recheio numa compra igual ou superior a 50 euros no Pingo Doce. Os clientes ficam na posse desse vale de compras e podem depois entregar esse vale a qualquer restaurante, café, pastelaria, tasca, snack bar e até hotel que entenderem. Porque gostam de um prato especial daquele restaurante, porque conhecem o dono, porque é do seu bairro ou simplesmente porque querem mesmo fazer parte deste movimento e ajudar", explica.

Os clientes podem obter esses vales se realizarem compras entre 20 a 25 de abril, mas os espaços horeca podem usá-los até mais tarde.

"Na posse desse vale ou vales, caso recebam de vários clientes, os restaurantes podem depois ir ao Recheio até 30 de setembro e descontar em compras. Por cada 25 euros em compras podem descontar um vale. Uma forma de contribuir diretamente para o seu negócio", explica a responsável de marketing do cash & carry.

Medidas de apoio à restauração

A Jerónimo Martins não é o único grupo a anunciar medidas de apoio ao Horeca, fortemente fustigado pela pandemia e os confinamentos. Também o grupo Delta anunciou apoios ao setor, na ordem de 1 milhão de euros, com a entrega de cabazes de produtos em troca de compra de 10 kg de café.

Unidos pela Restauração é apenas uma das iniciativas levadas a cabo pelo Recheio para apoiar o Horeca nesta nova fase de reabertura.

"Desenvolvemos outras medidas relevantes, como por exemplo, a parceria com a Web Kitchen Labs num projeto inovador que trabalha em rede e que visa ajudar os restaurantes já existentes através da criação de um novo conceito de restauração que não requer investimento e lhes dá acesso a mais receitas e vendas", elenca Vanessa Silva.

"Não ficámos por aqui e desenvolvemos também parcerias relevantes para o negócio dos nossos clientes como é o caso da NOS, em que oferecemos vantagens na adesão a packs corporativos, ou o caso da Viseeon, uma empresa de consultoria que se especializou no tema dos apoios financeiros governamentais para no âmbito covid-19, ou ainda o BPI, com quem temos um cartão co-branded com vantagens em cash back e anuidade gratuita até 31 de maio", descreve.

"Para além disso, e com base na experiência obtida com o primeiro confinamento e reabertura, identificámos aquele que é o sortido mais relevante para abastecer os restaurantes que agora reabrem e integrámos esse sortido na nossa dinâmica promocional por forma a garantir que é no Recheio que estes clientes encontram as melhores oportunidades", refere ainda.

Digital cresce no Recheio

O fenómeno das compras online - que disparou também no alimentar com a pandemia - não passou ao lado do grossista. "Sabemos que uma das tendências desta pandemia foi o aumento da importância das vendas online. Uma forma segura e prática para fazer as compras. O Recheio já tem o seu canal online, que em 2020 cresceu a dois dígitos", adianta a diretora de marketing do Recheio.

"Os clientes valorizaram muito ter esta opção e o feedback é positivo. A par do crescimento desta área, e que nos traz agora um novo impulso para a desenvolver, o Recheio iniciou também a sua presença nas redes sociais e já marca presença no Linkedin, Facebook e Instagram, por forma a chegar mais rapidamente ao seu público-alvo", diz ainda.

O cash & Carry fechou o ano passado com uma quebra de 15,9% nas receitas, para 847 milhões de euros, que no trimestre recuaram 16,7%, levando a um EBITDA anual de 33 milhões de euros, 45,6% abaixo do ano anterior em resultado da queda das vendas.

2021 iniciou com um novo confinamento logo em meados de janeiro, tendo desde meados de março a economia começado a reabrir a conta-gotas. "Embora ainda seja prematuro avaliar, sentimos já alguma evolução nas vendas. Acreditamos que a recuperação seja lenta porque é preciso reconquistar a confiança e hábitos dos consumidores finais, mas Portugal é um país onde a gastronomia, o convívio à mesa e o turismo assumem uma importância muito grande, quer a nível económico, quer social e, por isso, estamos confiantes de que este voltará a ser um setor com peso e importância crescente para Portugal", adianta Vanessa Silva.

"Este otimismo é também partilhado por muitos dos nossos clientes, que mesmo em tempo de pandemia investiram nos seus negócios, ampliaram e remodelaram espaços, reviram a oferta e se reorganizaram para estar mais bem preparados para a retoma."