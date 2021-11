Pingo Doce entrega donativos a 119 projetos no distrito de Lisboa

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Pingo Doce entregou na quinta-feira os donativos do "Programa Bairro Feliz" a 119 projetos no distrito de Lisboa, eleitos através da votação dos clientes, tendo sido apoiadas 432 causas inscritas por instituições ou grupos de vizinhos.

Em comunicado, o Pingo Doce adianta que o programa de responsabilidade social teve lugar em 119 lojas no distrito de Lisboa, que irão agora financiar a concretização das causas mais votadas pelos moradores destes bairros.

Entre as causas vencedoras estão por exemplo a compra de utensílios descartáveis para a Refood 4 Good, eleita no Pingo Doce de Alvide, que tem como objetivo continuar a apoiar semanalmente cerca de 200 pessoas com carências financeiras, ou a realização de um espetáculo solidário cuja receita reverterá na íntegra para a aquisição de bens essenciais para as famílias mais carenciadas, causa vencedora no Pingo Doce de Torres Vedras.

"Destaque, ainda, para o donativo entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra, cuja causa esteve a votação no Pingo Doce de Sintra, que participou no Programa com vista a adquirir uma escada de combate a incêndios para reequipar o veículo urbano de combate a fogos", é referido na nota.

"Foi com grande entusiasmo que o Pingo Doce realizou esta primeira edição nacional do Bairro Feliz e assistiu à fortíssima mobilização dos vizinhos e das instituições locais que inscreveram mais de 2.000 causas diversas - da área da saúde, bem-estar, desporto, música, cultura, lazer, ambiente, causa animal, entre outras - e agora, nesta fase de votação popular, à participação dos clientes do Pingo Doce, de norte a sul do país, para votarem nas suas causas preferidas, ajudando-nos nesta importante missão de promovermos Bairros mais felizes. Agradecemos a toda a nossa vizinhança a adesão a esta iniciativa, que veio reforçar o propósito deste Programa", afirma, em comunicado, a diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local, Filipa Pimentel.