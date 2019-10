Pingo Doce fecha parceria com nova cadeia internacional de sushi

O Pingo Doce reforçou a sua oferta na área de sushi com uma nova parceria com uma cadeia internacional que opera nesta área. O Pingo Doce na Boavista, no Porto, foi o primeiro a receber um quiosque da Sushi Gourmet.

O espaço é um dos 14 conceitos de restauração do grupo francês Hana Group, um conceito de espaços de sushi, dentro dos supermercados. O cliente tem apenas de escolher uma das especialidades disponíveis na vitrine junto do sushimen e pagar na linha de caixas. O cliente pode optar por mais de 40 variedades cozinhadas no local em frente ao cliente, do sushi tradicional às especialidades japonesas como Teppanyaki, estando ainda disponível para a Box do Mês, a Novidade do Chefe, sobremesas e as massas Noodles e Pad Thai de camarão, frango e legumes.

Sushi Market, Genji ou Wook Street são alguns dos conceitos criados pelo grupo direcionados para o retalho alimentar. O grupo tem presença nos Estados Unidos e Europa com mais de mil pontos de venda.

A cadeia de supermercados da Jerónimo Martins já tem uma parceria com a Sushi Daily, tendo aberto com esta cadeia internacional cinco quiosques, tencionando “manter o ritmo de aberturas” de espaços de sushi, garante fonte oficial.

O Pingo Doce foi um dos primeiros operadores a investir no negócio do sushi na distribuição alimentar em Portugal, em 2011