Pingo Doce promove práticas sustentáveis para a marca e para o consumidor

Filipa Pimentel, diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce © DR

Foi para contribuir para o debate e para a criação de conhecimento na área da sustentabilidade dos oceanos, que o Pingo Doce se associou à Conferência dos Oceanos que termina esta sexta-feira, em Lisboa.

Porque, como refere ao Dinheiro Vivo a diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local da marca, a estratégia do Pingo Doce "procura manter uma relação de equilíbrio entre preservação ambiental, desenvolvimento social e prosperidade económica, e está assente em cinco pilares de responsabilidade corporativa". Filipa Pimentel esclarece que a base é respeitar o ambiente, promover a saúde pela alimentação, apoiar as comunidades envolventes, ser um empregador de referência e comprar com responsabilidade.

Devido ao facto de ter abertas ao público 460 lojas em Portugal, Filipa Pimentel acredita que a marca tem a função de promover e sensibilizar para a adoção de práticas, processos, produtos e comportamentos mais sustentáveis ao longo de toda a cadeia de valor, desde o produtor até ao consumidor.

Assim, e por haver a perceção da dimensão e do impacto da sua operação, o cuidado com a sustentabilidade tem estar presente em todas as ações do Pingo Doce. "A preocupação reflete-se também na forma como compramos, nas relações que mantemos com todos os nossos parceiros de negócio, e na forma como conduzimos as nossas operações diariamente", frisa aquela responsável., remetendo para a redução de 40% de emissões de dióxido de carbono que a empresa alcançou e para a melhoria das mais de 300 embalagens dos produtos de marca própria. "Desde 2011, já reduzimos cerca de 21 mil toneladas de materiais de embalagens de produtos de Marca Própria", orgulha-se Filipa Pimentel.

A sustentabilidade é também um tema que aflige, cada vez mais, os consumidores e a empresa tem essa noção. "Temos vindo a observar um perfil de consumidor cada vez mais consciente, atento e exigente, que se preocupa e não hesita em alterar padrões de consumo para se alinhar com os valores da sustentabilidade ambiental e social", refere a responsável. Também por este motivo o Pingo Doce tem a estratégia do Pescado Sustentável. O que quer dizer que a insígnia não comercializa, por exemplo, enguias consideradas "criticamente em perigo", e aposta na disponibilização de outras espécies de peixe.

Foi a pensar no aumento do consumo de pescado - e sendo que os portugueses são, segundo Pedro Encarnação, diretor de Aquacultura da Jerónimo Martins Agro-Alimentar, os terceiros consumidores mundiais de pescado e os maiores da União Europeia - que o grupo adquiriu 10,1% da empresa norueguesa de produção sustentável de salmão Andfjord Salmon. O investimento de 16,8 milhões de euros, surge no âmbito de um projeto que está focado no uso eficiente da tecnologia para produzir salmão com menos impacto nos recursos naturais, contribuindo para a conservação e o uso sustentável do oceano, do mar e dos recursos marinhos, explica o responsável.

Filipa Pimentel acredita que "a sustentabilidade terá, necessariamente, de constar cada vez mais na definição da estratégia de negócio e no desenvolvimento das operações dos retalhistas". "As empresas têm de ser capazes de encontrar soluções que façam a diferença, considerando a sua escalabilidade e acessibilidade a todos", vinca. E explica que não é suficiente conceber e desenvolver soluções e produtos ditos amigos do ambiente se depois "as organizações e, acima de tudo, os consumidores não tiverem capacidade para suportá-los".